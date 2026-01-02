AKTUELNO

UROŠ I NJEGOVE POBRESITE! Stanić, Maja i Aneli su definitivni TRIO ZA RIO: I pored svih nesuglasica, pozirali zajedno za novogodišnji Pink.rs editorijal (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Uroš Stanić bio je nerazdvojan tokom "Elite 7" sa Aneli Ahmić, te je tako zdušno i srčano branio od učesnika koji je tada nisu štedeli pri komentarisanju, pa je tako druženje nastavio i posle iste sezone, dok je uporedo ratovao zajedno sa njom protiv Maje Marinković.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Kako je tekla osma sezona Elite, Uroš i Aneli su stavili tačku na njihov odnos, te su tako jedno o drugom izneli kompletan prljav veš za crnim stolom, a u svađama nisu štedeli reči.

Po ulasku u "Elitu 9", Uroš i Aneli nisu bili u dobrim odnosima, dok je on bio naizmenično dobar sa Majom. No, međutim, kako se okrenula ploča, sada njih troje zajedno i udruženim snagama raskrinkavaju odnose u Beloj kuću.

U ovom prazničnom ruhu, njih troje pozirali su za novogodišnji editorijal portala Pink.rs kao najbliži prijatelji, iako zbog svog sadašnjeg odnosa i druženja, nailaze na brojne osude!

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: Nikola Žugić

