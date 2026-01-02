OD VELIKE LJUBAVI, NI TRAGA, NI GLASA: Anita Stanojlović pozirala pored bivše žene kao stranac, Matorin smrknuti izraz lica rekao više od hiljadu reči! (FOTO)

Šok!

Odnos Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović tokom ''Zadruge 6'', izazvao je veliku pažnju javnosti. Naime, njihovo zbližavanje pokrenulo je sumnju da su se javile simpatije, što su one u prvi mah negirale, ali se ubrzo to pokazalo kao istina.

Ubrzo nakon kraja ''Elite 6'', njih dve su ozvaničile odnos, a Matora je rešila da ne gubi vreme, te je rešila da se veri i na večnu ljubav se jedna drugog zareknu u Crnoj Gori.

Njihova ljubav delovala je kao skladna, sve dok se klupko istine nije odmotalo tokom ''Elite 7'', kada je Matea Car javno otkrila da je Anita na dan svoje svadbe planirala preljubu, upravo sa njom.

To saznanje bilo je ključno da Matora okonča tu vezu, ali tu nije bio kraj. Ulazak Anđela Rankovića dodatno je zamrsio čitavu situaciju, jer se između Anite i njega desila ljubav na prvi pogled, što je Tomićevu dodatno emotivno rastrglo.

Anita i Anđelo uživali su u svom odnosu nekoliko meseci, ali su posle skoro godinu dana, rešili da okončaju svoju ljubav, usled čega Matora nije krila likovanje.

Danas Matora uživa sa svojom devojkom Draganom Stojančević, dok je Anita mirnu luku našla pored Luke Vujovića.

Njih dve su pozirale jedna pored druge povodom novogodišnjeg editorijala portala Pink.rs, ali po svemu sudeći, one ni za potrebe slikanja nisu mogle da se približe jedna drugoj i tako poziraju, već su dečovale veoma neprijateljski nastrejeno.

