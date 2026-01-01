Dok se njemu nije smrklo, njoj nije svanulo! Anita i Đukić nakon niza žestokih vrelih akcija postali stranci, ali strasti nije manjkalo na novogodišnjem fotkanju (FOTO)

Učesnici "Elite" pozirali su pred objektivom našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Anita Stanojlović, kako je u spoljnom svetu završila i okončala odnos sa Anđelom Rankovićem, dugo je, barem za javnost bila solo, ali to ipak, kako se posle saznalo, nije istina. Ona je, naime, stupila u kombinaciju sa Filipom Đukićem, te su u takvom nekom odnosu bili mesecima.

No, međutim, njihov odnos se promenio kada je ona ušla u vezu sa Boškićem, Gastozovim drugom, pa se tako nisu čuli ni videli, sve dok Anita nije raskinula vezu sa njim, pa se potom ponovo videla sa Đukićem. Anita je na samom ulasku otkrila da je zanima samo Filip, dok takve afinitete i nije baš pokazala, već je očijukala sa Lukom Vujovićem, njegovim dugogodišnjim prijateljem.

Preko noći, Luka je ušao u vezu sa Anitom, te je tako izgubio svog dugogodišnjeg prijatelja Filipa, kom je radio, kako i sam Đukić ističe, iza leđa. To je Filipu zasmetalo, što je žestoko zamerio Vujoviću, pa danas retko kada progovore. Filip i Anita, takođe, ne pričaju, ali su sve razmirice stavili po strani, kako bi zasijali na novogodišnjem fotkanju za portal Pink.rs!

Autor: Nikola Žugić