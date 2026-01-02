AKTUELNO

Domaći

Haos u Šimanovcima: Teodora kao zver urla na Bebicu, on se izvinjava i plače! Isplivali svi prbolemi zbog Filipa, ovo su krili sve vreme (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Drama!

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su se posvađali tokom lude žurke u "Eliti", a ona je na sav glas urlala na njega u dvorištu Bele kuće.

- Ti mene pitaš šta je sa mnom? Šta je sa tobom? - urlala je Teodora.

- Stani sa tim dranjem, pričamo normalno. Ja imam problem u glavi, a ti nećeš da me razumeš. Ja o tome neću da pričam u rijalitiju - rekao je Bebica.

- Pričamo o svemu, moraš da mi kažeš da bih znala. Kakve to veze ima sa mnom i sa ponašanjem koje imaš? - urlala je ona.

- Malo fali da se nerviram, pa reagujem na glupost i posvađamo se oko toga - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve je počelo od čestitke koju si rekao da treba da bacim, a nema razlog - dodala je ona.

- Ja sam rekao da treba da baciš i da iscepaš - rekao je on.

- Pričaš uporedno sa mnom, a sećaš se kako si me lepo slušao kad si hteo da se miriš - govorila je Teodora.

- Poremetila me je danas čestitka... Moja, nebitno - rekao je Bebica, a onda počeo da plače.

- Moraš da pričaš, a ako nećeš onda me boli k*rac i plačeš. Nema opravdanja da si polupan jer ja kad sam polupana ponašam se prema tebi normalno. Kaže se da si negativan, da prebacuješ Filipa, govoriš mi šta da radim i da cepam čestitke - govorila je Delićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nemoj da se dereš, ne interesuje me. Neću da razgovaram sa tobom, nema potrebe da se dereš. Čemu to dranje? Je l' to nešto rešava? Ja sam sve rekao - rekao je Bebica.

- Evo ništa mi nisi rekao što je dovoljno da mi nastavimo da komuniciramo - nastavila je ona.

- Neću da nas dovodim u situaciju da se svađamo i da ti ja pričam šta treba da radiš. Ja hoću da izbegnem neke situacije - dodao je on.

- Da, ti si mi prebacio kad sam okrenula glavu malopre jer si mislio da gledam ka tamo. Ne možeš da mi prebacuješ ako si rekao da mi veruješ. Sve što me ugrožava neću da trpim. Ti me ugrožavaš jer me smaraš. Ja lika ne vidim i on mene ne zanima, da li razumeš? Neću da mi pričaš šta ću da radim ako ja to ne osećam, da li ti je to jasno? Imam pravo da se derem. Nemaš pravo da upravljaš mojim životom, kao što si mi danas rekao da pocepam čestitiku - govorila je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

