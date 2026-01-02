Kako žena izgleda... Janjuš i dalje ne dolazi sebi od šoka, otkad je sinoć video koliko je Karleuša dobra riba! (VIDEO)

Poludeo za njom!
Marko Janjušević Janjuš priznao je robotu Toši da ne može sebi ceo dan da dođe otkad je sinoć video koliko je Jelena Karleuša dobra riba.
- Sinoć nam je bila Jelena Karleuša, kako izgleda žena j*bote - rekao je Janjuš.
- Kao bomba - rekao je Toša.
- Ja je odavno nisam video uživo, ali kako izgleda j*bote - rekao je Janjuš.
- Sinoć je baš bila dobra žurka - rekao je Toša.
- Sinoć sam se baš veselio - rekao je Janjuš.
- Jesi, video sam i da si bio Miljanin stub - rekao je Toša.
- Pokušavala je svašta, ćuti da ti ne pričam. Sve u svemu, bilo je ludilo i gorelo je sve - rekao je Janjuš.
