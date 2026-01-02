AKTUELNO

Kako žena izgleda... Janjuš i dalje ne dolazi sebi od šoka, otkad je sinoć video koliko je Karleuša dobra riba! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Poludeo za njom!

Marko Janjušević Janjuš priznao je robotu Toši da ne može sebi ceo dan da dođe otkad je sinoć video koliko je Jelena Karleuša dobra riba.

Dobio sam dve čokoladice, ali... Janjuš se razmišlja da li da pojede slatkiše od Grofice, ne zna da li će biti omađijan! (VIDEO)

- Sinoć nam je bila Jelena Karleuša, kako izgleda žena j*bote - rekao je Janjuš.

- Kao bomba - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja je odavno nisam video uživo, ali kako izgleda j*bote - rekao je Janjuš.

- Sinoć je baš bila dobra žurka - rekao je Toša.

Hladnoća im ne može ništa: Trubači usijali atmosferu, takmičari zaigrali kolo u dovorištu Bele kuće! (VIDEO)

- Sinoć sam se baš veselio - rekao je Janjuš.

- Jesi, video sam i da si bio Miljanin stub - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pokušavala je svašta, ćuti da ti ne pričam. Sve u svemu, bilo je ludilo i gorelo je sve - rekao je Janjuš.

Spektakl na nebu u Šimanovcima: Ludilo slavlje u Eliti uz vatromet i trubače, takmičari se vesele za sve pare! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

