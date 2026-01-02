AKTUELNO

Zadruga

Nije bio utorak nego Nova godina: Maja se naoštrila na rat sa celom kućom, traži opravdanje za vrelu akciju sa Đukićem! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Spremna za haos!

Filip Đukić turirao je Maju Marinković zboig njihove vrele akcije, a onda im se pridružio i Danilo Dača Virijević koji je želeo da sazna zbog čega još nisu ušli u vezu.

- Praviš mi neprijatne scene sa tvojom beton ligom. Kome ću ja da morališem? Moram nešto dobro da smislim da se iščupam iz ovih g*vana, a tebe boli k*rac jer si iz beton lige ušao u ligu šampiona - govorila je Maja.

- Vrtiš 10 rečenica u krug - dodao je on.

pročitajte još

Kako žena izgleda... Janjuš i dalje ne dolazi sebi od šoka, otkad je sinoć video koliko je Karleuša dobra riba! (VIDEO)

- Ti smeješ kao šarena p*čka - rekla je Maja.

- Više ne možeš da morališeš. Kako sam ja mogao da te sj*bem ako ti nećeš? - pitao je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tačno si bio uporan i to je to, nisi odustajao. Ti si iskoristio momenat slabosti - rekla je Maja.

- Imaš fore još tri i po dana do "Pretresa" - dodao je Đukić.

pročitajte još

Ponovo glumi poštara: Dača prenosi poruke između Đukića i Maje, otkrio Kačavendi sve detalje! (VIDEO)

- Ja ne znam šta mi bi, kao da nisam bila pri sebi... Ja ću da kažem: "Nije bio utorak, nego Nova godina" - nastavila je Marinkovićeva.

- Evo ja sa njom nisam dobar, ali moram da te pitam, ti si se sa njom ljubio i ona sa tobom koji je vaš status? - govorio je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koji status, mi bismo se pobili - rekao je Filip.

- Ti si neki frajer? Vidi se da ti se ona sviđa - govorio je Dača.

- Mi ne možemo da budemo u vezi - rekao je Đukić.

pročitajte još

VOZI MIŠKO: Zorica Marković i Čirin orkestar usijali atmosferu, luda žurka u Beloj kući! (VIDEO)

- Što si se ti prva ogradila od njega? Ti si njemu rekla: "Lezi tu i pravi se mrtav" - pričao je Dača.

- Pa on je rekao da se ne seća - dodala je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NIJE MOGAO DA SE SUZDRŽI! Anđelo prebacio Aniti PROPALI BRAK sa Matorom, ona mu ODMAH uzvratila: Još jednom spomeni... (VIDEO)

Farmeri

FARMERI GA PRATE U STOPU: Peca se POSVAĐAO sa celom kućom! Podigao cimere na noge, pa ponovo PROVOCIRAO Kristijana (VIDEO)

Zadruga

HAOS! Ivan Marinković zaratio sa celom kućom u želji da pređe na Anelinu stranu! Anđelu pala roletna, pa mu očitao lekciju (VIDEO)

Farma

Lili ušla u otvoren sukob sa CELOM KUĆOM: Farmeri je optužili da NAJMANJE RADI, pa im se žestoko suprotstavila (VIDEO)

Zadruga

Leti perje na sve strane! Advokatica se naoštrila na obračun sa Ivanom, pa zaratila sa Pečenicom! (VIDEO)

Zadruga

Pakleno suočavanje: Rajačić jedva dočekao da obelodani vrelu akciju sa Mimas, Gruja ih nacrnio kao nikad! (VIDEO)