Nije bio utorak nego Nova godina: Maja se naoštrila na rat sa celom kućom, traži opravdanje za vrelu akciju sa Đukićem! (VIDEO)

Spremna za haos!

Filip Đukić turirao je Maju Marinković zboig njihove vrele akcije, a onda im se pridružio i Danilo Dača Virijević koji je želeo da sazna zbog čega još nisu ušli u vezu.

- Praviš mi neprijatne scene sa tvojom beton ligom. Kome ću ja da morališem? Moram nešto dobro da smislim da se iščupam iz ovih g*vana, a tebe boli k*rac jer si iz beton lige ušao u ligu šampiona - govorila je Maja.

- Vrtiš 10 rečenica u krug - dodao je on.

- Ti smeješ kao šarena p*čka - rekla je Maja.

- Više ne možeš da morališeš. Kako sam ja mogao da te sj*bem ako ti nećeš? - pitao je Đukić.

- Tačno si bio uporan i to je to, nisi odustajao. Ti si iskoristio momenat slabosti - rekla je Maja.

- Imaš fore još tri i po dana do "Pretresa" - dodao je Đukić.

- Ja ne znam šta mi bi, kao da nisam bila pri sebi... Ja ću da kažem: "Nije bio utorak, nego Nova godina" - nastavila je Marinkovićeva.

- Evo ja sa njom nisam dobar, ali moram da te pitam, ti si se sa njom ljubio i ona sa tobom koji je vaš status? - govorio je Dača.

- Koji status, mi bismo se pobili - rekao je Filip.

- Ti si neki frajer? Vidi se da ti se ona sviđa - govorio je Dača.

- Mi ne možemo da budemo u vezi - rekao je Đukić.

- Što si se ti prva ogradila od njega? Ti si njemu rekla: "Lezi tu i pravi se mrtav" - pričao je Dača.

- Pa on je rekao da se ne seća - dodala je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić