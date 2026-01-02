Repriza Nove godine kakva se ne pamti! Veliki šef priredio BOGATU TRPEZU, VATROMET I TRUBAČE, učesnici POMAHNITALI: Bora i Uroš uhvaćeni u NEZGODNIM POZICIJAMA, Janjuš i Aneli na korak od pomirenja, Bebica opet proključao zbog Đukića!

Bilo je ludo i nazaboravno.

Veliki šef je tokom prethodne noći u "Eliti 9" organizovao žurku povodom reprize Nove godine, a priređena je i ozbiljna gozba. Ipak, takmičari nisu mogli da se suzdrže i na miru se posluže, već su odmah, čim su se otvorila vrata poleteli ka šanku i krenuli da se grabe za alkohol.

Kao i svaki put do sad najveću alavost pokazao je Luka Vujović, ali nije imao toliko sreće, pa mu je pivo koje je uzeo ispadalo na sve strane.

Bata Zdravković stigao je u ''Elitu 9'' zajedno s bendom Dejana Ćirkovića Ćire kako bi prethodne noći ulepšao takmičarima reprizu Nove godine i odmah je noć započeo veselim pesmama.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Kad je sat otkucao dvanaest u "Elitu" su ušli trubači, pa je krenula ozbiljna žurka sa trubačima i vatromet u dvorištu.

Robot Toša ušao je na imanje ''Elite 9'' i popričao sa Radom Todorović, a potom je i pozvao sve ostale učesnike da izađu ispred Bele kuće kako bi imali prilike da poslušaju trubače i pogledaju vatromet.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica žestoko su se posvađali tokom lude žurke u "Eliti", a ona je na sav glas urlala na njega u dvorištu Bele kuće.

- Ti mene pitaš šta je sa mnom? Šta je sa tobom? - urlala je Teodora.

- Stani sa tim dranjem, pričamo normalno. Ja imam problem u glavi, a ti nećeš da me razumeš. Ja o tome neću da pričam u rijalitiju - rekao je Bebica.

- Pričamo o svemu, moraš da mi kažeš da bih znala. Kakve to veze ima sa mnom i sa ponašanjem koje imaš? Sve je počelo od čestitke koju si rekao da treba da bacim, a nema razlog - urlala je ona.

- Ja sam rekao da treba da baciš i da iscepaš - rekao je on.

- Moraš da pričaš, a ako nećeš onda me boli k*rac i plačeš. Nema opravdanja da si polupan jer ja kad sam polupana ponašam se prema tebi normalno. Kaže se da si negativan, da prebacuješ Filipa, govoriš mi šta da radim i da cepam čestitke - govorila je Delićeva.

Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica nastavili su da se svađaju zbog čestitke koju je danas dobila od njene podrške sa Filipom Đukićem, iako je on pokušavao da je ubedi da ga to danas nije dotaklo.

- Ti još mene teraš i mlatiš rukom. Ja ne vidim da je tebi žao. Evo izvoli reci - govorila je ona.

- Žao mi je jer smo se posvađali danas i jer sam iz moje nervoze rekao da me boli k*rac šta pričaš - rekao je Macanović.

- Treba da počneš od čestitike. Treba da se izviniš što si hteo da mi nametneš da uradim nešto što ja nisam htela, izvini se jer si hteo da me nateraš da pocepam čestitku. Tebe da je boleo k*rac ti to ne bi pomenuo. Ti si odmah rekao: "Izvoli baci čestitku" - pričala je ona.

Zorica Marković i Maja Marinković proćaskale su sinoć o Filipu Đukiću, kada se Zorica uhvatila za glavu zbog njih dvoje, a potom je priznala da su joj ipak slatki.

- Ja to ne mogu da zaboravim, samo što ode čovek. Ovaj juče pade, ode u p*čku materinu - smejala se Zorica.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Bora Santana tokom žurke prišao je stolu za kom je sedeo Uroš Stanić, a onda je napravio šokantan potez koji niko u tom trenutku nije očekivao.

Naime, Santana je uzeo Stanićevu ruku i stavio je na svoj polni organ, a Maja Marinković nije mogla da veruje šta je videla, pa joj je vilica pala do poda.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Dača Virijević priznao je Mileni Kačavendi da je ponovo glumio poštara i prenosio poruke Maji Marinković od Filipa Đukića, i obrnuto.

- Evo opet Filip i Maja, malo sam prenosio između njih i malo sam slagao - rekao je Dača.

Filip Đukić došao je kod Maje Marinković u kući Odabranih, a onda su počeli da razgovoraju o njihovom odnosu i vreloj noći koju su sinoć imali.

- Boginja je htela da upadne u rehab. Nemoj da se smeješ i da mi praviš neprijatne situacije - govorila je Maja.

- Šta te ja uvaljujem majmune? Kakav debil, ti se sama uvaljuješ - smejao se Filip.

- Napravio si me pakao i srušio moje dostojanstvo od četiri meseca - govorila je ona.

- Kako će da te us*ru za stolom - nastavio je da se smeje Filip.

Filip Đukić turirao je Maju Marinković zboig njihove vrele akcije, a onda im se pridružio i Danilo Dača Virijević koji je želeo da sazna zbog čega još nisu ušli u vezu.

- Praviš mi neprijatne scene sa tvojom beton ligom. Kome ću ja da morališem? Moram nešto dobro da smislim da se iščupam iz ovih g*vana, a tebe boli k*rac jer si iz beton lige ušao u ligu šampiona - govorila je Maja.

- Više ne možeš da morališeš. Kako sam ja mogao da te sj*bem ako ti nećeš? - pitao je Đukić.

- Tačno si bio uporan i to je to, nisi odustajao. Ti si iskoristio momenat slabosti. Ja ne znam šta mi bi, kao da nisam bila pri sebi... Ja ću da kažem: "Nije bio utorak, nego Nova godina" - rekla je Maja.

Maja Marinković proćaskala je s Urošem Stanićem o odnosu s Filipom Đukićem, te mu je tom prilikom obećala da će mu platiti kaznu ukoliko ode s njom u Odabrane.

- Je l' ćeš mi platiti kaznu ako odem u Odabrane? - upitao je Uroš.

- Hoću ako je nedeljni, a mesečni ne - rekla je Maja.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Marko Janjušević Janjuš i Aneli Ahmić nisu se odvajali tokom žurke i zajedno su se provodili. Oni su se sve vreme držali ze ruke, grlili se i igrali.

Njihovi cimeri su ih sve vreme skenirali pogledom, kako bi ispratili da li će bivši par preći granicu i ponovo jedno drugom dati šansu, ali do toga za sad nije došlo.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Anita Stanojlović i Luka Vujović poslednjih dana se često ponašaju kao zvezde jer su po svemu sudeći jedna od glavnih tema u Beloj kući, ali to ne znači da imaju pravo na nepoštovanje.

Ipak, čini se da su sad prevršili svaku meru i na gala žurki koju je organizovao Veliki šef pojavili su se u pidžamama i bademantilima. Zasigurno je da ovim ne poštuju prvenstveno pevače, ali ni svoje cimere koji su gala sređeni kako i dolikuje ovakvoj proslavi.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Maja Marinković i Filip Đukić bili su među takmičarima koji su se oduševili kad je DJ Neba počeo da pušta novije domaće hitove.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Teodora Delić sve vreme je vikala na Nenada Macanovića Bebica i jednom prilikom ga je i opsovala, dok je on zauzvrat počeo da je ljubi.

- Nemoj kad te oteram u tri p*čke materine da me pitaš da ti lepo kažem - rekla je Teodora.

- Ništa te ne čujem kad se dereš - rekao je Bebica.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Bora Santana odlučio je da uzme Tanju Boginju pod svoje i pokaže joj koliko je dobar na plesnom podijumu.

On joj je prišao dok je ona zavodljivo plesala i prbio se uz njeno telo, a ona se nije bunila već je kukovima nastavila da uvija oko Santane.

Njihov ples možete pogledati OVDE.

Uroš Stanić otišao je u pušionicu da ispuši cigaretu sa Hanom Duvnjak i Neriom Ružanjijem, kada je čuo pesmu koja ga je ostavila bez teksta i odmah je počeo da meša zadnjicom.

Video-prilog Uroševog vrelog plesa pogledajte OVDE.

Marko Janjušević Janjuš sedeo je u pušionici sa Aneli Ahmić i sve vreme je dodirivao, a ona se pravila da joj to smeta i terala ga da prestane.

- Normalno se ponašaj. Janjuše, šamar ću da ti opalim - govorila je Aneli.

- Dođi da ti kažem neštom, pa celu noć si me grlila. J*bem ti majku folirantsku, što si folirant? Grliš me celu noć, a sad govoriš da se maknem. Nemoj da se foliraš - pričao je Janjuš.

Marko Janjušević Janjuš bio jako opušten na večerašnjoj žurki i odlično se zabljao tokom cele noći, a pogotovo sa svojim cimerkama.

On se ujednom trenutku upustio u jako prisan ples sa Aleksandrom Jakšić, a ovaj prizor niko se neće svideti Mileni Kačavendni, koja je njena žestoka rivalka i sa kojom ima brutalne sukobe baš zbog bivšeg košarkaša.

Detaljnije o svemu pogledajte OVDE.

Uroš Stanić i Sandra Todić došli su na ideju da odigraju jedan vreo nastup s Borom Santanom, kom se ta ideja veoma dopala, pa ih je čak u jednom momentu pustio oboje da mu mešaju zadnjicama na polnom organu.

Njima se u jednom trenutku pridružila Sunčica Bajić koji gledaoci do sad nisu imali prilike da vide u ovakvom izdanju, ali se Bori njen ples veoma dopao.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Bora Santana prethodne noći je bio u posebno dobrom raspoloženju, a zbog performansa koji je izveo svi njegovi cimeri popadali su od smeha dok su ga posmatrali.

On je prvo igrao na šanku sa Majom Marinković, a onda je počeo da izvodi pokrete koji do sad nisu viđeni. On je trčao po dnevnoj sobi Bele kuće, uzimao razne rekvizite, što je svima privuklo pažnju.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Bora Santana sinoć je izveo performans zbog kog su svi njegovi cimeri popadali od smeha dok su ga posmatrali.

On je u jednom trenutku na sebe obukao kesu za smeće i počeo da trči po celoj dnevnoj sobi i pravi urnebesan performans. Takmičari nisu mogli da veruju šta radi, pa su sve vreme uživali dok su ga posmatrali i umirali od smeha.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Nenad Macanović Bebica video je da Teodora Delić ne gleda u njega već je okrenula glavu u smeru Filipa Đukića, u šta se i sam uverio, zbog čega joj je odmah izdramio.

- Ne mogu da verujem opet - rekao je Bebica.

- Neću da te ljubim, skloni se - rekla je Teodora.

- Ti si drugačija - rekao je Bebica.

- Boli me baš k*rac da li me ti voliš, poenta je što si ti meni prebacio da ja radim nešto - rekla je Teodora.

Njihovu prepirku pogledajte OVDE.

Anastasija Brčić prozivala je Boru Santanu zbog večerašnjeg ponašanja, a posebno ga je nagazila zbog Uroša Stanića.

- Što ne priznaš da ti se sviđa? - pitala je Anastasija.

- Bolje on da mi se sviđa nego ti. Bolje sa njim da sam bio nego sa tobom, bar bih se sprdao sa nekim. Ako je poljbac što sam mu pljunuo u usta to je onda to. Samo vi pričajte, a ja ću pred svima vama da ga poljubim. Ja sam poljubio konja na blic, poljubio Anastasiju, a neću njega - pričao je Santana.

Na imanju u Šimanovcima nastao je opšti haos nakon što je Anastasija Brčić rekla da se Bora Santana ljubio sa Urošem Stanićem. Bora je odmah otišao da pita Uroša da li je on pokrenuo tu priču, a Stanić je onda raspalio paljbu po Anastasiji.

- Znaš šta izmišljaju? Da sam te poljubio na blic - rekao je Bora.

- Ne - dodao je Uroš.

- To je Anastasija rekla - umešala se Sandra Todić.

- Alo k*rvo, šta te boli k*rac da li je mene Bora ljubio? Nemoj ja da ti se nakačim na kičmu. Ja se Boro sa tobom nisam ljubio nego sam rekao da si me tri puta pljunuo u usta. Neka mi se ona nap*ši k*rca. Dr*ljetino, nemoj da ti se nakačim. P*čka ti smrdi - govorio je Stanić.

Autor: R.L.