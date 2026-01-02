KAO BARBI I KEN! Đukić i Vanja Prodanović pozirali zagrljeni i nasmejani, OD POGLEDA NA NJENO POPRSJE ZA STAJE DAH! (FOTO)

Bili su par, protivnici i ljubavnici, a sada samo poznanici.

Vanja Prodanović bila je jedna od prvih učesnica koja je pala na šarm Filipa Đukića u ovoj sezoni "Elite", a za novogodišnje slikanje portala Pink.rs stali su ponovo jedno uz drugo.

Oni su na početku rijalitija imali mnogo turbulencija, od ljubavnih igrarija, preko intimnih odnosa, do potpunog ignorisanja, ali im to nije smetalo da za Novu godinu potpuno spuste loptu i poziraju ispred našeg objektiva.

Vanja je za ovu priliku odabrala vatrenu crvenu kombinaciju, koja je isticala njeno bujno poprsje, dok je Filip u svom stilu pozirao u šarenom odelu. Nema sumnje da su se jako lepo zabavili na ovom fotografisanju, s obzirom na to da nisu skidali osmehe sa lica.

Autor: R.L.