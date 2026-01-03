ĐUKIĆEV HAREM! Filip i sve NJEGOVE ŽENE pozirali kao da SUTRA NE POSTOJI! (FOTO)

Zagljeni, srećni i nasmejani.
Filip Đukić definitivno je Don Žuan ove "Elite 9". On je više devojaka promenio za nekoliko meseci, nego pojedinci za ceo život, a za novogodišnje fotkanje za portal Pink.rs on je okupio sve na jednom mestu.
"Crna mamba" Maja Marinković, "pobednica" Anita Stanojlović, "barbika" Vanja Prodanović i "devojka iz komšiluka" Tanja Stijelja Boginja, okuile su se oko Filipa i zajedno pozirali.
Đukić nije skidao osmeh sa lica u društvu devojaka koje su ga volele ili ga još uvek vole, a kako se vama čini njegov harem?
Autor: R.L.