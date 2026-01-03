ĐUKIĆEV HAREM! Filip i sve NJEGOVE ŽENE pozirali kao da SUTRA NE POSTOJI! (FOTO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Zagljeni, srećni i nasmejani.

Filip Đukić definitivno je Don Žuan ove "Elite 9". On je više devojaka promenio za nekoliko meseci, nego pojedinci za ceo život, a za novogodišnje fotkanje za portal Pink.rs on je okupio sve na jednom mestu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

"Crna mamba" Maja Marinković, "pobednica" Anita Stanojlović, "barbika" Vanja Prodanović i "devojka iz komšiluka" Tanja Stijelja Boginja, okuile su se oko Filipa i zajedno pozirali.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Đukić nije skidao osmeh sa lica u društvu devojaka koje su ga volele ili ga još uvek vole, a kako se vama čini njegov harem?

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Samo da mi majka bude dobro, da imam razloga za osmeh: Veliki novogodišnji intervju Milana Miloševića! Otkrio svoje planove, ciljeve i strahove, a evo

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

