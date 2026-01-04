Pao poljubac na NOVOGODIŠNJEM FOTOGRAFISANJU! Boginja ščepala Đukića, više mu nema mrdanja! (FOTO)

Sam je rekao da je ona jedina bila iskrena prema njemu.
Portal Pink.rs organizovao novogodišnje fotografisanje učesnika "Elite 9", a na setu je bilo i više nego uzbudljivo.
Filip Đukić stao je uz svoju nesuđenu devojku Tanju Stijelju Boginju, pa su pozirali kao pravi par.
Potom je usledio i blic poljubac, koji Boginja već dugo priželjkuje.
Inače, Filip je i sam u jednom trenutku priznao da je jedino Boginja bila iskrena prema njemu, kada su u pitanju njene emocije, pa ne čudi što je pao i ovaj poljubac.
Autor: R.L.