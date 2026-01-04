AKTUELNO

Domaći

Pao poljubac na NOVOGODIŠNJEM FOTOGRAFISANJU! Boginja ščepala Đukića, više mu nema mrdanja! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Sam je rekao da je ona jedina bila iskrena prema njemu.

Portal Pink.rs organizovao novogodišnje fotografisanje učesnika "Elite 9", a na setu je bilo i više nego uzbudljivo.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Filip Đukić stao je uz svoju nesuđenu devojku Tanju Stijelju Boginju, pa su pozirali kao pravi par.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Potom je usledio i blic poljubac, koji Boginja već dugo priželjkuje.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Inače, Filip je i sam u jednom trenutku priznao da je jedino Boginja bila iskrena prema njemu, kada su u pitanju njene emocije, pa ne čudi što je pao i ovaj poljubac.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne plačeš zbog, već na alkoholu: Ena pružila podršku Terzi, smatra da mu je prijatelj kom može da veruje (VIDEO)

Domaći

10 puta sam namazanija od tebe: Anđela upozorila Gastoza na ljude oko njega, smatra da je ušao naivan u Elitu (VIDEO)

Zadruga

NE ZAUSTAVLJA SE! Ša nastavlja da peni jer Miona NEĆE da kaže da joj je lepo s njim, Žana dala sve od sebe da ga smiri: Je l' možeš da ukapiraš da...

Zadruga

Pokušala da ga dozove pameti: Škatarić šokiran Slađinim ponašanjem, Aneli dala sve od sebe da ga urazumi (VIDEO)

Zadruga

Umišljena, a nema pokriće: Miona zauzela treće mesto na anketi, Anđela razvezala jezik! (VIDEO)

Domaći

'Ona je boginja, OŽENIO bih je' Terza potpuno slomljen zbog Milice, Luka mu očitao lekciju (VIDEO)