Aneli sa bivšim momkom i suprugom! Ahmićka se okrenula ka Asminu, Luka pravio FACE! (FOTO)

Rame uz rame.

Portal Pink.rs organizovao je novogodišnje fotkanje za sve učesnike "Elite 9", a ispred našeg objektiva stali su i zakleti neprijatelji, i bivši ljubavnici, kao i sadašnji partneri, svi zajedno, zagrljeni ušli su u novu 2026. godinu.

Aneli Ahmić fotografisala se sa svojim bivšim partnerima Asminom Durdžićem i Lukom Vujovićem.

Oni su ovo izneli kao pravi profesionalci, pa su pozirali bez trunke sujete i mržnje. Ipak, čini se da je Aneli više bila naklonjena Asminu, jer se ka njemu okrenula, dok je Luka sa druge strane pravio smešne face i plezio se.

Autor: R.L.