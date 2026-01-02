AKTUELNO

Aneli sa bivšim momkom i suprugom! Ahmićka se okrenula ka Asminu, Luka pravio FACE! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Rame uz rame.

Portal Pink.rs organizovao je novogodišnje fotkanje za sve učesnike "Elite 9", a ispred našeg objektiva stali su i zakleti neprijatelji, i bivši ljubavnici, kao i sadašnji partneri, svi zajedno, zagrljeni ušli su u novu 2026. godinu.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Aneli Ahmić fotografisala se sa svojim bivšim partnerima Asminom Durdžićem i Lukom Vujovićem.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Oni su ovo izneli kao pravi profesionalci, pa su pozirali bez trunke sujete i mržnje. Ipak, čini se da je Aneli više bila naklonjena Asminu, jer se ka njemu okrenula, dok je Luka sa druge strane pravio smešne face i plezio se.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: R.L.

