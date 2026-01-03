TAKO SE TO RADI: Matora, Ivan, Dragana i Pečenica digli studio na noge, komentari podrške pljušte, Đedović pohvalio bivšu kumu (VIDEO)

Sjajan početak noći!

Večeras se u "Eliti 9", na veliko oduševljenje vernih gledaoca televizije Pink, održava NOVOGODIŠNJA ELITOVIZIJA! Učesnici imaju zadatak da otpevaju vesele, novogodišnje pesme, koje će razgaliti publiku. Prvi su na veliku scenu izašli Jovana Tomić Matora, Dragana Stojančević, Ivan Marinković i Ilija Pečenica.

Njih četvoro su odabrali pesmu "Wild dances" koju u originalu izvodi Ruslana, i sa kojom je odnela pobedu na Evroviziji 2004. godine. Matora je preuzela glavnu ulogu u nastupu, dok su je cimeri pratili.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon nastupa, oni su dobili ovacije publike, a onda je žiri dao svoje komentare.

- Bili ste super, Matora najbolja si - rekao je Toša.

- Ilija zlatna makazo Beograda, žene su su bez frizura dok si ovde, Matora je moja drugarica, ona i ja se znamo sto godina, super si mi, volim te. Moj veliki prijatelj Ivan Marinković - rekao je Mladen.

- Nastup je bio dobar, iako ovaj nastup nisu ljudi koje volim, Matora mi je postala draga, kum mi je drag, MIljana je gospođetina, volim više prave neprijatelje od lažnih prijatelja - dodala je Žana.

- Srećna slava Jovana, najbolji nastup do sada, Matora ti se uvek potrudiš, Ilija super si, gledaj Ivana šta radi, i drago mi je Ivana mi se uvek skapiramo - rekla je Milca.

- Kumo srećna slava, iskreno kidaš sa komentarima, moram da priznam da sam šokiran kada imamo isto mišljenje, a veza mi je dosadna jer se ne svađate - dodao je Marko.

Autor: Pink.rs