NAJVEĆA ENERGIJA ZA KRAJ: Jakšićka i Milan raspametili žiri, oni ne kriju sreću (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Energično i veselo!

Drugi su na veliku Pinkovu scenu izašli Aleksandra Jakšić i Milan Stojičković. Razdragani i veseli, odlučili su da ovu noć učine posebnom.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su za ovu "Novogodišnju Elitoviziju" odabrali pesmu grupe "Fanki G" - U tvojim kolima. Njih dvoje su opušteni izašli na scenu gde su pozalai sebe u najboljem svetlu.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov nastup pogledajte u nastavku.

Nakon veoma energičnog nastupa, usledili su komentari žirija, koje su svi čekali.

- Top ste, energija vam je top - rekla je Žana.

- Top ste, izgledaš sjajno super si - rekla je Milica,

- Punim 42 godine za per dana - rekla je Jakšićka.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

