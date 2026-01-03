NAJVEĆA ENERGIJA ZA KRAJ: Jakšićka i Milan raspametili žiri, oni ne kriju sreću (VIDEO)

Energično i veselo!
Drugi su na veliku Pinkovu scenu izašli Aleksandra Jakšić i Milan Stojičković. Razdragani i veseli, odlučili su da ovu noć učine posebnom.
Oni su za ovu "Novogodišnju Elitoviziju" odabrali pesmu grupe "Fanki G" - U tvojim kolima. Njih dvoje su opušteni izašli na scenu gde su pozalai sebe u najboljem svetlu.
Njihov nastup pogledajte u nastavku.
Nakon veoma energičnog nastupa, usledili su komentari žirija, koje su svi čekali.
- Top ste, energija vam je top - rekla je Žana.
- Top ste, izgledaš sjajno super si - rekla je Milica,
- Punim 42 godine za per dana - rekla je Jakšićka.
Autor: Pink.rs