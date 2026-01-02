Maja izrendala kačkavalj po Asminu! Probili led kako dolikuje, Žana urnisala Durdžića, a onda je Milica DOKRAJČILA Terzu preko njega: Nora zna ko si ti, moja Barbara ne zna ko je on (VIDEO)

Ovo su svi čekali!

Jedan od nastupa koji je publika najviše iščekivala upravo je usledio. Maja Marinković izašla je na scenu rame uz rame sa Asminom Durdžićem i Borom Santanom.

Oni su ovoga puta odlučili da publiku zabave Desingericinom pesmom "Cchap cchap", a svojom numerom podigli su sve na noge, pa i kompletan stručni žiri.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon ovog spektakla usledili su komentari žirija.

- Super ste izgledali, ova jaja su mi se najviše svidela. Boro, ništa više ne gledam od tvojih klipova kada se iznerviraš! Ja one tvoje rasprave gledam, meni je to zanimljivo. Priče o tužbama su vam najveća budalaština. To ne može da bude izgovor za bilo koji vid rasprave - rekao je Đedović.

- Imamo poklon za tebe, Đukića i Janjuša, ove majice - rekao je Mladen Vuletić.

- Majo, zaćutala si mi, ne sviđa mi se kada ti zaćutiš. Ti si postala popularna, tebe narod voli zato što ne ćutiš. Nema ono kao: "nije moj nivo", odgovori slobodno! I ja te na kraju volim takvu...Asmine, dobro veče, tj. Alibaba. Kako je - rekao je Marko.

- Evo dobro je - rekao je Asmin.

- Po svemu sudeći, po rečima porodica, biće 50 prvih mesta. Asmine, porodica ti je rekla sve što je imala, priče "igramo igru", "sprdamo se", ne pije vodu. Da li bi zbog igranja igre bio sa muškarcem?! E onda nema igre sa svojim telom, životom i stavovima, previše je tu nekih stvari bilo. Nema igara, obrukali ste se i ti i ona, ne znam kako njoj nije bilo u glavi onaj klip i kako tebi nije bilo da su za tvoju sestru rekli da je tvoju sestru stric silovao - rekao je Đedović.

- Ja znam da sam obrukao porodicu i sve oko sebe, ali sam po cenu toga dokazao da ja mogu - rekao je Asmin.

- Maja, Bora šoumeni, grmite. Boro si na nekom višem nivou nego neki ljudi koji ti se obraćaju. Šta si ti sve sam postigao i ostalo, ja plačem od smeha kada te gledam, ali nisi više u godinama kada si bio ranije. Asmine, često me spominješ, ti ne možeš da se porediš sa njim i te priče koje ti priča da ja njemu zabranjujem. To nije istina. Nora zna ko si ti, šta si ti, moja Barbara to za Terzu ne zna. Ljubav prema mom detetu je mnogo veća prema mom detetu. Veruj mi, ti si se o mene mnogo ogrešio - rekla je Milica.

- Ja te nisam pljuvao - rekao je Asmin.

- Stalno govoriš: "Mi kada napravimo ku*vi dete"...Uživo mi malo bolje izgledaš, kamera malo dodaje. Nemoj da komentarišeš nešto što nije tako. Rijaliti nije mesto za viđanje deteta, da ja dovodim dete u kancelariju kod nekog čoveka kog ona ne poznaje, to mi je blam...

- Vi ste moji omiljeni likovi, Maju moram da pohvalim, nikada nije izostao ovakav nastup. Energija, kao i uvek, na nivou. Boro ti si izdominirao celo učešće. Što se tiče ovog gospodina, odlično izgledaš. Našalila sam se malo. Aneli je pokazala šta jedna žena može da uradi, da ste pijuni i svi ostali, moram samo Janjuša da izuzmem. To žumance ti pristaje na glavi, jer si pokazao da testise nemaš kada je Uroš u pitanju. Predstavljao si se kao mačo men, smešan si mi u tim dubokim cipelama. Aneli je jedna gospođetina pored tebe i pokazala je kako možete biti pijuni, kada ste za potrebu - rekla je Žana.

- Nisam te čuo od parfema - rekao je Asmin.

- Smisli nešto originalnije, podigni pantalone gore, pusti Milenine fore. Kačavenda ne može niko da bude ni u ovoj, ni u sledećoj sezoni - rekla je Omnia.

- Bora odmalena rođen sa harmonikom. Ne znam što te nije zvao na svadbu Dušice, svadba veka, 680 ljudi je bilo. Bio je haos. Boro, diži se! Dece, to su najbolji osećaji na svetu, vi ste sve preskočili i niste videli, a to ne može da se vrati. Nemoj Uroša da diraš više, čuvaju ga jake elitne jedinice - rekao je Mladen.

- Srećna vam nova godina, velika mi je čast što sam član stručnog žirija. Mladene, prvo tebi da kažem da ne hrčem, nego mi se upalio kuler kada sam video Maju Marinković. Bili ste odlični, kao i svakog utorka kada me vi iznenadite nekom koreografijom. Neću da dužim da ne bismo ostali ovde do Božića - rekao je Toša.

Autor: Pink.rs