E, ovo je pravi šou! Milosava i Joca digli kompletne Šimanovce na noge, pa od žirija dobili vetar u leđa (VIDEO)

Spoj o kojem će se tek pričati!

Sledeći nastup bio je rezervisan za jedan od najčudnijih spojeva koji se desio u "Eliti 9", Jovana Rajića i Milosavu Pravilović.

Oni su ovoga puta publiku i žiri obradovali pesmom legendarnog Šabana Bajramovića "Kerta mange daje".

Kako je njihov nastup izgledao, možete pogledati u nastavku.

Nakon što su završili svoj nastup, Jovan i Milosava bili su spremni da se suoče sa komentarima žirija.

- On mi stalno izlazi, klipovi, humor, na zavidnom nivou. Ti i Bora ste kraljevi Železnika. Milosava, svaka čast, kako dominiraš. Reci mi samo, kako je biti tašta Ivana Marinkovića - rekao je Mladen.

- Nećemo ništa loše da kažemo, dobro je sve - rekla je Milosava.

- Milosava je neko ko je po prvom pojavljivanju osvojila sve moje simpatije. Žena koja je totalno prirodna, neko ko zna da pokaže taj vedar duh, navijam za vas kao par do kraja rijalitija - rekla je Žana.

- Jako ste zanimljivi, top ste, samo tako nastavite i pun gas - rekla je Milica.

- Ja Milosavu volim još od prošle godine, ako nema posla s bakrom, uposliće te Milosava - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs