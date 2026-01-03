OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Boginja, Sandra i Sale šokirali izborom pesme: OVO JE BAŠ ZA PET UJUTRU (VIDEO)

Bilo je veoma uzbudljivo.

Tanja Stijelja Boginja, Sandra Todić i Sale Luks naredni su takmičari koji su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Oni su se ovoga puta odlučili za pesmu MC Stojana "Bičuj me Stojane", a imali su i prigodan performans. Oni su oduševili svoji nastupom.

Odmah nakon nastupa usledili su i više nego interesantni komentari žirija.

- Odlični ste bili, ovo je taman za pet ujutru - rekao je Mladen.

- Živela Kačavenda - rekla je Vanja.

