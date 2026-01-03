AKTUELNO

Domaći

OVO NIKO NIJE OČEKIVAO: Boginja, Sandra i Sale šokirali izborom pesme: OVO JE BAŠ ZA PET UJUTRU (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bilo je veoma uzbudljivo.

Tanja Stijelja Boginja, Sandra Todić i Sale Luks naredni su takmičari koji su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su se ovoga puta odlučili za pesmu MC Stojana "Bičuj me Stojane", a imali su i prigodan performans. Oni su oduševili svoji nastupom.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Odmah nakon nastupa usledili su i više nego interesantni komentari žirija.

- Odlični ste bili, ovo je taman za pet ujutru - rekao je Mladen.

- Živela Kačavenda - rekla je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Pink.rs

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

KAKVA NOĆ! Alibaba iskoristio svoj ZAVODNIČKI POTENCIJAL, Đukić ubacio u PETU BRZINU, Maju izljubio, a Anitu naterao da pogazi svoje reči! Pala i VREL

Domaći

NOĆ PUNA TENZIJA! Miona i Ša definitivno stavili tačku na svoju vezu, Anđelo i Janjuš žestoko zaratili, Aneli priznala da bi zadržala košarkaševo dete

Zadruga

Ovo niko nije očekivao: Ivan odlučio ko su ovonedeljni potrčci, ljudi se šokirali izborom! (VIDEO)

Domaći

Andrea Anđelković zauzela je šesto mesto u rijalitiju Farmeri! (VIDEO)

Showbiz

Brižit Makron napravila modni iskorak koji niko nije očekivao: Izborom kombinacije svi su iznenađeni (FOTO)

Domaći

Ovo niko nije očekivao: Milan Stojičković izazvao MUK u Beloj kući izborom omiljene osobe, evo koga vodi u hotel (VIDEO)