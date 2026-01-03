Emotivno! Mića u čast pokojnom Halidu Bešliću izveo njegov hit, pa se obratio njegovoj porodici: Dužan sam mu ceo život, da nije njega... (VIDEO)

Muški trio Miki Dudić, Murat Asylguzhin i Lepi Mića sledeći su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Oni su ovoga puta izveli pesmu "Crna ruža" koju je u originalu pevao legendarni Halid Bešlić i dobili zaslužene ovacije publike.

Odmah nakon što su završili svoj nastup, Miki, Murat i Mića saslušali su komentare žirija.

- Ja se nadam da su Zlata i Hasan ponosni i konačno da naš Mlađa čuje pesmu koju voli - rekao je Toša.

- Meni ovo nije jasno. Ja sam bio četiri sezone u rijalitiju, moje roditelje niko nije video, večeras sam se izgubio - rekao je Mladen.

- Ja moram da pohvalim ovu ekipu zbog Miće. Mića je neko koga sam slušala pre 30 godina. Od 15 ili 16 godine sam krenula...Čovek je pevao najvećim gradskim glavama i bio je fantastičan, uvek je bio duhovit i zabavan - rekla je Žana.

- Top ste momci, mladići i ovako se učestvuje kada imate decu i unuku kod kuće i ne brukate ih - rekla je Milica.

- Halid je bio moj veliki prijatelj godinama, bio sam unutra kada se sve ovo izdešavalo. Evo da ovom prilikom izjavim saučešće porodici, ja sam mu dužan ceo život, pomogao mi je i da nije njega, ne bih pevao - rekao je Mića.

