AKTUELNO

Domaći

Emotivno! Mića u čast pokojnom Halidu Bešliću izveo njegov hit, pa se obratio njegovoj porodici: Dužan sam mu ceo život, da nije njega... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Veoma emotivno!

Muški trio Miki Dudić, Murat Asylguzhin i Lepi Mića sledeći su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Foto: TV Pink Printscreen

Oni su ovoga puta izveli pesmu "Crna ruža" koju je u originalu pevao legendarni Halid Bešlić i dobili zaslužene ovacije publike.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Odmah nakon što su završili svoj nastup, Miki, Murat i Mića saslušali su komentare žirija.

- Ja se nadam da su Zlata i Hasan ponosni i konačno da naš Mlađa čuje pesmu koju voli - rekao je Toša.

- Meni ovo nije jasno. Ja sam bio četiri sezone u rijalitiju, moje roditelje niko nije video, večeras sam se izgubio - rekao je Mladen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja moram da pohvalim ovu ekipu zbog Miće. Mića je neko koga sam slušala pre 30 godina. Od 15 ili 16 godine sam krenula...Čovek je pevao najvećim gradskim glavama i bio je fantastičan, uvek je bio duhovit i zabavan - rekla je Žana.

- Top ste momci, mladići i ovako se učestvuje kada imate decu i unuku kod kuće i ne brukate ih - rekla je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Halid je bio moj veliki prijatelj godinama, bio sam unutra kada se sve ovo izdešavalo. Evo da ovom prilikom izjavim saučešće porodici, ja sam mu dužan ceo život, pomogao mi je i da nije njega, ne bih pevao - rekao je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

POTRESNE SCENE! Hanka Paldum potpuno neutešna: DRHT I JECA na skupu u čast pokojnom Halidu Bešliću (FOTO+VIDEO)

Domaći

Pozdrav za šetače sa Tašmajdana: Miljana grca u suzama zbog Željkove čestitke, on se obratio i ocu i mami (VIDEO)

Zadruga

Ponosan sam: Munjez kroz suze priznao koliko mu je drago što je Stefani pored njega, pa otkrio da ne može da dočeka da upozna sina! (VIDEO)

Domaći

ERUPCIJA EMOCIJA: Zlata i Hasan dotrčali Mikiju u zagrljaj, njegov sin i ćerka pustili suzu nakon susreta! (VIDEO)

Domaći

UJEDINIO JE CEO REGION, NAJVEĆA JE ZVEZDA: Novinarka iz Bosne progovorila o Halidu Bešliću, otkrila kakve manifestacije se organizuju u njegovu čast š

Domaći

Neda zapevala čuveni hit, na binu istupili njeni unuci i njihovi drugari, pevačica se rasplakala (FOTO+VIDEO)