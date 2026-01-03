EROTIKA I EMOCIJA NA VRHUNCU! Umalo pao poljubac Anđela i Aneli, ona se suočila sa Milicom i Đedovićem, pljuštalo na sve strane (VIDEO)

Ovo su mnogi najviše iščekivali!

Sledeći su na veliku Pinkovu scenu izašli potencijalni budući partneri Aneli Ahmić i Anđelo Ranković.

Oni su otpevali pesmu Ane Nikolić "Januar", a publika i žiri su ih pratili u stopu i čekali šta će se desiti na bini koja je gorela od varnica.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon ovog nastupa, usledili su komentari žirija koje su svi čekali.

- Aneli, što si se naljutila na mene - pitala je Milica.

- Jesam, čujem da si rekla da nisam dobra majka jer sam ovde - rekla je Aneli.

- To je moje mišljenje za svaku majku koja je ikada ušla u rijaliti, ja sam tebi to rekla i pre ulaska - rekla je Milica.

- Došla si ovde, pričaš ono za Janjuša, kao ti se prvi put oglašavaš sada. Na početku si rekla da sam ja tvoja drugarica, mogla bih i ja da pričam neke gluposti, a ti pričaš, pričaj o sebi - rekla je Aneli.

- Vi svi kada uđete u rijaliti, vi se niti vidite, niti se čujete. Ja protiv tebe nemam ništa, čak su mi svi tvoji pisali, a veruj mi da ti majka nije ništa rekla. Ne znam šta mi se brecaš - rekla je Milica.

- Ko si ti da se tebi niko ne sme brecati - rekla je Aneli.

- Vi spominjete mene, ja vas ne spominjem - rekla je Milica.

- Ja sam te dole branila i štitila od mnogih stvari, neću komentarisati, ja sam mala za tebe, ti si žiri. Ja sam te molila kada uđeš da te ne spominješ ni u kakvom kontekstu - rekla je Aneli.

- Ja ti kažem iz najbolje namere ono što imam da ti kažem, ti si se pronašla u košu kao i sve, a to sam ti rekla i pre ulaska. Ti si rekla da hoćeš da uđeš zbog Luke - rekla je Milica.

- Ne možeš ti nama da glumiš sveticu, došla si kao ovde da nas gaziš - rekla je Aneli.

- Janjuš i ja se družimo pet, šest godina, što nije do sada rekao?! Druga situacija koja se dešava zbog tebe jer sam tebe štitila, Anđelu i sebi sam napravila životni problem. Zbog nedavanja odgovora i poruka, zakačila sam se sa ljudima i krenuli su da iznose situacije koje su se pomešale. Vi ste u gov*ima do guše, batalite se vi Milice. Mene je majčinstvo promenilo, za razliku od drugih ljudi...Drago mi je da te vidim, ne znam odakle ti ideja da se ti nekome izvinjavaš i bilo šta, sebe degradiraš zbog nekih ličnosti, niti je meni Terza bilo ko - rekla je Milica.

- Izvinio sam se jer je to muški i zbog njegove reakcije. Ja sam rekao da je nakon porođaja krenulo totalno drugačije - rekao je Anđelo.

- Je l' se sećaš koja je naša pesma?! - pitala je Milica.

- Da, neću reći, znam o kom čoveku se radi, ali nikada to neću reći zbog te osobe - rekao je Anđelo.

- U određenim trenucima te mrzim, a u određenim si mi jako draga. Imam valunge, možda ulazim u klimaks. U određenim trenucima bih ti je*ao mater, u drugim bih te zagrlio. Mislim da je moj i tvoj odnos narušio tvoj odnos sa Lukom, u to sam siguran. Tako da, ja sam na tvojoj strani, što se drugih stvari tiče i drugih ljudi, ja lako to završim. Onakve stvari se ne rade posle onakvih reči, pratio sam ono u hotelu i sve - rekao je Đedović.

- Ti možeš da lažeš do sutra, ti si uživao dok si gledao to u hotelu i navijao, tako da molim te, koga ti lažeš - rekla je Aneli.

- To, vidi, da je hardkor se*s bio, ja bih navijao. Ja nisam zaljubljen ni u tebe ni u Asmina. Nisi me nešto pljuvala ili da si jela go*na o meni, nisam primetio, da jesam, svađali bi se ti i ja - rekao je Marko.

- Da si unutra, svađali bi se - rekla je Aneli.

- Anđelo, uh, odakle da krenem. Kada si šetao sa Terzom u krug i navrzao mi pritisak na 300. Pričao si o svim nekim dešavanjima gde je mene glava zabolela, osetio sam takvu nemoć da ne znam šta bih uradio. Ne znam kako ti možeš da posumnjaš u bilo šta - rekao je Đedović.

- Moje stanje šoka je da ja slušam osobu koja mi se napolju us*ravala u život, koja ide i diči se kako joj je njen kum rekao. Sve kada se poveže, je*iga, ode glava i ode sve - rekao je Ranković.

- Tamara je tebi juče rekla da je 80 odsto tvoje priče potvrdila, ali vi to ne čujete...Aneli mi je pričala prošle godine da joj se sviđaš, laže ako kaže da nije - rekao je Đedović.

- Aneli mi je top, pokazala je svima kako se igra životni rijaliti sa svima, a to su Luka Lujka i Asmin. Smatram da treba Anđelu da pružiš priliku, preslatki ste mi kao par i kao Mina i dotični momak, izgledate fantastično - rekla je Žana.

Autor: Pink.rs