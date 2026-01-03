Bebica radi sklekove dok ga Teodora gazi štiklom! On nije skidao pogleda sa njenih grudi, a Milica i Žana pokušale da otvore oči Macanoviću: Vidimo kako ga gledaš (VIDEO)

Izazovno i vrelo.

Jedan od najkontroverznijih ljubavnih parova u ovoj sezoni "Elite" Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica sledeći su izašli na binu.

Oni su za ovu "Novogodišnju Elitoviziju" odabrali pesmu Jelene Karleuše "Ide maca oko tebe". Teodora je sve vreme pevala i šetala oko Bebice koji je sedeo i sve vreme je gutao pogledom, a ui jednom momentu on je ustao da radi sklelove a ona je igrala pored njega.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon izazovnog nastupa i vrelih scena na bini, usledili su komentari žirija.

- Bebice sveka čast izdominirao si, ja sam ti dao visoku ocenu, ali zbog Teodore. Iskreno nisam bio za vezu tebe i Miljane, a sa Teodorom si smršao. Ti si krenuo na Filipa zbog Teodore, ali nisi ni ti tikla bez korenja - rekao je Mladen.

- Dobro veče stari moji prijatelji, ne znam što ste rešili da me prozivate u bekstejdžu, šta si ti zinula? - upitala je Milica.,

- Zašto si se ugojila 20 kilograma? - upitala je Teodora.

- Mene su ovi kadrovi podsetili na tebe i Takija u bazenu, a tvoja mladost i ludost ti je bolja nego tvoja sadašnjost, da se prisetimo šta si radila deset dana posle veridbe, to što ti Bebica pređe preko toga što mu vređaš decu, ali ja ne bih mogla da se spustim na vaš nivo, to što se ti spuštaš vidi ti se bradavica i ribica, mada si to navikla na Ibarskoj. Moram da ti kažem da si tako mogla sa crncem - rekla je Milica.-

- Ko god da vređa Teodoru, vređa i mene - rekao je Bebica.

- Nemoj tako da komentarišeš, moraš da znaš da je tvoja devojka mene prva vređala dok sam bila trudna i nazivala da sam d*olja - rekla je Milica.

- Da li bih ja bila sa Ibarske da sam trudna - dodala je Teodora.

- Imaju Taki i Era tvoje slike, lagano, Bebice ja pozdravljam tvoju porodicu koja je poslala Barbari poklone, ja vas podržavam samo naprad, Filip vas je podigao, a Teodora se nikada nije tako ljubila kao sa Filipom - dodala je Milica.

- Videćemo roditelje na delu - rekla je Teodora.

- Kao i mi tvog tatu na aplikacijama, porodico molite se za nju da uradi operaciju čukljeva - dodala je Milica.

- Debela si kao stoka - rekla je Teodora.-

- Ja godinu dana posle porođaja izgledam top - dodala je Milica.

- Koliko si se iskomplekisrala - dodala je Teodora.

- Više sreće za tebe, drugi put - dodala je Milica.

- Dobro veče, moram da kažem da je sve utihnulo, dajte malo krvi i mesa. Šta da ti kažem, vratio si se na pravi put Marije Kulić, ja nisam vaš neprijatelj, ono što je bilo za gledanje je bilo odvratno, odvratno ponašanje, moje mišljenje je isto, ružno je izgledalo a i sada izgleda. Vi ne shvatate da se sve vidi, sve vreme se sve videlo, a ti znaš o čemu pričam - rekao je Marko i gledao Teodoru pa je nastavio:

- Ne možete ništa da sakrijete, vi imate 360 kamere, mi sve vidimo i kada vi ne mislite da vidimo, mi vidimo, vaša veza je fetiš, nema utemeljenje u razumu, a nekako nas privlače, to su fetiši. Deluje mi da si se povukla od Filipa zbog Bebice, a moram da kažem, da stvari koje izgovori ljudima zbog odnosa sa Teorodom su užasne, ljudi kažuu kako jeste, ti si izvređao - rekao je Marko.

- Što se tiče Kačavende, ona je vređala, i boli me ku*ac i nju, a ti Marko nikada ne bi vređao Teodoru - dodao je Bebica.

- Neka vam je Bog u pomoći, najbolje znate šta radite - dodao je Marko.-

- Vrlo interesantan par, imam savete za Teodoru, mlada devojka, koja treba da ode na ozbiljne časove kod MIljane KUlić, izgledaš kao žena koja pravi čvarke svaki dana. Bebice, na kamerama se vidi da se Teodori gadiš, a u rijalitiju je sa tobom da bi se oprala. Od krmka praviš manekena ali za mesni narezak, slušaj Miljanu, ona to zna šta i kako, a ti da si nastavila vezu sa Filipom on bi te zaprosio, on je voajer.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: Pink.rs