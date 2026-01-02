Rokenrol kakav se ne pamti! Pao poljubac Đukića i Sare usred nastupa, Đedović se suočio sa Zoricom Marković: Koji mi to problem imamo, vidim da me pominješ?! (VIDEO)

Energije im nije manjkalo!

Zorica Marković, Filip Đukić i Sara Stojanović sledeći su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji", a zadatak ove spektakularne noći jeste da se pevaju vesele pesme koje oslikavaju novogodišnju atmosferu.

Oni su odlučili da otpevaju pesmu “LA woman“ koju u originalu izvodi Billy Idol. Njih troje su oduševili publiku i sve prisutne, a ceo nastup vodilo je Đukić.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon ove erupcije energije na bini usledili su komentari žirija.

- Svaka vam čast ljudi, Saro, nije još uvek utorak, a vidim da si se zanela - rekao je Toša.

- Kao što znaš, nikada nisam bila utorak devojka, ja sam devojka koja je ulazila u veze - rekla je Sara.

- Svi znamo da je Filip labilan karakterom...Da, da, drug drug, pa drugo stanje - rekao je Filip.

- Ti bi mogla Saro da ga izvedeš na pravi put, Đukić ima nekog đavola u sebi, nekog dobrog, ne znam gde ga je pronašao - rekao je Mladen.

- Svetski izgleda, izgleda vrh. Filipe, da bi da se zaljubiš pa da se rešimo muka da te jurimo po strimovima. Delovalo mi je kao da si se uplašio, pa si se povukao, kada sam gledao Bebicu, tebe i Teodoru. Nakon toga si ušao u priču sa Anitu, verovatno da skreneš temu jer ti je bilo muka od toga. Možeš da radiš šta god hoćeš. Saro, šta da ti kažem?! Mislim da ti nisi normalna, ali mislim da uživaš u tom svom ludilu. Malo ovako, malo onako, Bog nek ti je upomoć! Ne može tvoja majka da zamera drugima da li neko nije tebe zaštitio, svi vi sebe štitite i tu ste za sebe. Ja ne znam da mi imamo problem, pa mi objasni - rekao je Đedović.

- Ne znam odakle ti to. Opomeni me, molim te - rekla je Zorica.

- Prvo s Tošom nisi htela da pričaš jer si pričala da sam ja! Kada si se svađala sa Bebicom, Milenom i tome, da je neko instruirao da tebe napada neko. Intresovalo me je kakav problem imamo - rekao je Marko.

- Nemamo nikakav, ako je tako izgledalo, izvinjavam se. Ja sam mislila da su oni sastančili i dogovarali se - rekla je Zorica.

- Super si, top izgledaš. Pošto su neki operisali nos umesto čukljeva, žabica je tu, nije skinuta, dobro je. Meni je drago da se Bebica uvek smeje, Zorice, meni si ti top - rekla je Milica.

- Fantastičan prizor na sceni, kao da ste birali pesmu koja pristaje vama. Moram da ti kažem da ti i Maja slatko izgledate. Vidim da ti je ovo najbolji izbor. Zorica je neko s kim ja nisam imala nijednu prepirku, moram da ti kažem nešto što mislim i sada i u onoj sezoni, ne pristaje ti ono njanjavo društvo - rekla je Žana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs