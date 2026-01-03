Nikad nije bila s tako ludim likom! Luka i Anita doživeli pravi debaklu, sukob Žane i Vujovića zatresao zidove studija (VIDEO)

Ljubavni par podigao publiku na noge!

Ljubavni par Anita Stanojlović i Luka Vujović naredni su takmičari koji su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Ove večeri oni su se odlučili za pesmu koju u originalu izvodi Devito "Amsterdam".

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Anita i Luka su odmah posle nastupa stali na veliku scenu da čuju komentare žirija.

- Mogu samo da kažem Anita da do sada nisi bila sa ovako ludim likom. Super ste bili, a da ste znali tekst, bili biste odlični - rekao je Toša.

- Meni ste bili super, nije bilo kako treba, ali je bilo ful. Poznajem Lukinu majku, Anitu sam upoznao na rođenju ćerke, dobiće od mene veliku ocenu - rekao je Mladen.

- Ovo je bio moj dugoočekivani nastup, žao mi je što sam zaista pljuvala Luku poslednjih mesec dana i pričala grozne stvari, on je car i pobednik. Skini masku pa da popričamo kao ljudi! Razočarao si sve moguće koje si mogao da razočaraš, niko te živ nije pozdravio, čestitku od kuma nisi dobio. Tužno je što si bio neko za koga je bilo reči pohvale da se kaže, sve što si uradio je palo u vodu. Nisam ja ta koja je obelodanila vesti koje su vezane za tvoju bivšu devojku Tanju, grozno je to što si uzeo novac da svedočiš lažno da se devojci oduzmu troje dece, što si bio u ljubavi tolikoj, a nakon toga si šurovao sa njenim mužem. Ti odlično znaš po onom zakonu, a to je da mogu da joj se oduzmu svo troje dece. Poznaješ nekoga sa Ohrida?! - rekla je Žana.

- Poznajem, da - rekao je Luka.

- Ibro te je pozdravio. Pravio si veridbu sa Tanjom, pa ništa nisi platio, kao i sada što ni sada nisi platio...Ti nisi dostojan da budeš prijatelj onih koje si imao, a ti znaš zašto. Ti si pronašao svog novog kuma, Ivana Marinkovića. Ti si rijaliti igrač, ali si ti najveći blam svih rijaliti igrača u veku vekova, to moraš da shvatiš. Ti si neko ko je imao ime ranije, neko ko nije Filipa Đukića nije ispoštovao - rekla je Žana.

- Saslušao sam šta je Žana Omnia meni rekla. Ovo može da se ku*či nekom drugom. Ona ne poznaje moju bivšu devojku, ovo priča treća osoba iz nje. Bolje da budem blam Srbije i da mirno spavam, a ne kao oni da imam ime - rekao je Luka.

- Ja sam gospođetina, a ti se ližeš sa svojim unutrašnjim kumom. Alo, dečko, Kačavenda je žena mangup - rekla je Žana.

- Tužno je to da te nikada nisam uvredio, a sve ovo radiš zbog ličnog interesa - rekao je Vujović.

- Od mojih neprijatelja neprijatelji ne sede s mojim prijateljima - rekla je Žana.

- Osam godina od vas nisam dobio: "Kako si?", Žana, da li si pitala kako mi je sin, kako se zove - rekao je Luka.

- Obično neko kada laže se zbuni, pošto si protiv mene iznela neke gnusne laži. Ja o tebi mogu da pričam vrlo i da te ukanalim sa istinom, da pričam o tvom momku iz Budve, oženjen i sa dvoje dece - rekla je Milica.

- Pazi šta pričaš, da ne krenem i ja, pa da imaš da tužiš - rekoa je Luka.

- Luka, tebe niko nije tužio, ne znam šta mi mafijaš i da mi se brecaš! Ja ništa nisam ni rekla osim da je bila sa oženjenim čovekom s dvoje dece, nikada to ne bih rekla jer je to javna ličnost! To je jako bolesno i ružno što si rekla. To što si bila s nekim likom trudna sa Aleksejem, ne znači da bih i ja bila. Nemam šta da se stidim od Anđela, sve i da je tako - rekla je Milica.

- Ja sam rekla da ne znam da li je to istina i da ne mogu da te krivim, samo sam prenela - rekla je Anita.

- Da li misliš ti da bih ja tebi govorila nešto za mene i Anđela i da ti ideš i pričaš po javnom svetu...Znaš i da ti je to šifra za parfem sa Tamarom, a zna i Anđelo ko je to - rekla je Milica.

- Tri različite priče su bile, ti si uklopila u jednu i nabila. Ne kažem da si slagala da se nije desio moj i tvoj razgovor, ti si iz našeg razgovora sklopila jednu priču. Da mi je Maja rekla to, to, to i to, ja ne mogu da znam o tome, kao što i ne znam...Jeste bilo ono što sam ja rekao tebi, ali da nije bilo tako kao što si prenela i Miljana ispričala, da se ne radi u trudnoći - rekao je Đedović.

- Meni je samo bitan momenat trudnoće, sve ostalo da li sam se videla, ja sam slobodna žena - dodala je Milica.

- Zašto nisi rekao da ti je otac bolestan i da ima metastazu i da je jako bolestan?! Rekli ste da je Baja bolestan i da se igramo sa bolesnim čovekom, što nam ranije niste rekli - rekao je Marko.

- Ja nisam tada hteo da komentarišem negativno - rekao je Luka.

- Da li ste vi normalni, Baja je demantovao da je bolestan i tebe i Biljanu - rekao je Đedović.

- On je to rekao?! Evo nek bude i da to nije istina - rekao je Vujović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs