Doživeli fijasko na sceni! Rada, Nerio i Hana se trkali sa matricom, Đedović i Žana im pružili potpunu podršku (VIDEO)

Atmosfera na vrhuncu!

Rada Todorović, Nerio Ružanji i Hana Duvnjak naredni su učesnici koji su nastupali na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Oni su na glamuroznoj Pinkovoj sceni zveli pesmu Teodore Džehverović i DJ Taza „Gledaj mene“.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Potom su usledili komentari žirija koje su svi čekali.

- Kad je tvoja majka bila sa mnom u rijalitiju, ona te je branila, ti si imao 10 godina. Branila te je tada, čak se i potukla tada jednom. Svaka vam čast! - rekao je Mladen.

- Bivša drugarica me već gleda. Top ste mi bili, nemam šta ja tu da kažem. Ne mogu ja ništa ružno da kažem, zanimljivi ste, mladalačka pesma, vi ste mladi. Znam da si kuknjala i bila si uplašena da li se zaljubio u Radu. Videli smo juče da je sve kako treba, videli smo Ariju - rekao je Đedović.

- Rado, ti si meni otkriće večeri, rijalitija. Mnogo si lepša i zgodnija uživo...Svaka ti čast! Grmiš, aktiviraj se malo, ne moraš da komentarišeš, samo vodi računa s kim provodiš vreme. Imate divnu ćerkicu, nadam se da ćete rešiti sve porodične odnose, ako vam treba ovakvo blamiranje kao meni, to vam ne treba. Ja nikada nisam videla da je tvoja majka uvredila ćerku - rekla je Milica.

- Onda nisi gledala - rekao je Đedović.

- Ne volim da se mešam u te stvari, svako iz svog ugla i to. Kao Asmin što komentariše mene i Terzu, pa sam mu blam nacije. Asmine, spremi se, pozdravila me Stanija i rekla mi da je sve dozvoljeno! Samo se aktiviraj - rekla je Milica.

- Ja moram da ih pohvalim i dam im potpunu podršku. Ja sam postala majka, jako mlada, imala sam 22 godine, tako da znam kako to izgleda. Da branite jedno drugo, i od porodica i ljudi koji su oko vas i da gradite svoju budućnost - rekla je Žana.

- Bili ste sjajni, ovo je bilo jedno takmičenje između vas i matrice, vi ste jurili matricu i ona je vas, mislim da ste vi pobedili - rekao je Toša.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs