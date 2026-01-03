AKTUELNO

Domaći

OPA! Iva i Jovana advokatica kukovima usijale atmosferu, veliki hit Tee Tairović zapalio studio (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Performans o kom će se pričati!

Sledeće su na scenu izašle prijateljice iz "Elite 9" Jovana Mitić advokatica i Iva Stupar. One su zapalile scenu izvođenjem pesme "Çok Güzel" Tee Tairović.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Kada su završile svoj performans Iva i Jovana saslušale su komentare žirija.

- Odlična si, zapamtio sam te. Predzadnje ste, glasao sam malo pre, hteo sam da dam veliku ocenu - rekao je Mladen.

Foto: TV Pink Printscreen

- Super je bilo - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

E, ovo je pravi šou! Milosava i Joca digli kompletne Šimanovce na noge, pa od žirija dobili vetar u leđa (VIDEO)

Domaći

ROLERKOSTER! Filip okrenuo leđa Teodori, ona ostala na STUBU SRAMA! Aneli i Hana u žestokoj svađi, Alibaba branio bivšu!

Domaći

NOĆ ŠOKANTNIH DEŠAVANJA: Filip dobio PEDALU od Maje, iskoristio Teodoru kao opciju, Bebica zbog njenog provociranja napravio rusvaj, a Aneli i Asmin u

Domaći

NOĆAS SE TRESLA BELA KUĆA! Ša izgoreo na pomen Rajskog ostrva za Mionu i Stanislava! Aneli i Janjuš ponovo ratuju, Teodora LOMILA IMANJE! (VIDEO)

Domaći

USIJALO SE SVE! Jovana Jeremić zamešala kukovima uz hit Tee Tairović, komentari ne prestaju da se nižu (VIDEO)

Zadruga

LJUBORMORNI?! Slađa i Pablo započeli sukob pa jedno drugom prebacili KOMUNICIRANJE sa pojedinim takmičarima! (VIDEO)