OPA! Iva i Jovana advokatica kukovima usijale atmosferu, veliki hit Tee Tairović zapalio studio (VIDEO)

Performans o kom će se pričati!
Sledeće su na scenu izašle prijateljice iz "Elite 9" Jovana Mitić advokatica i Iva Stupar. One su zapalile scenu izvođenjem pesme "Çok Güzel" Tee Tairović.
Njihov nastup možete pogledati u nastavku.
Kada su završile svoj performans Iva i Jovana saslušale su komentare žirija.
- Odlična si, zapamtio sam te. Predzadnje ste, glasao sam malo pre, hteo sam da dam veliku ocenu - rekao je Mladen.
- Super je bilo - rekao je Đedović.
U video-prilogu pogledajte detaljnije.
Autor: Pink.rs