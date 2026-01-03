OPA! Iva i Jovana advokatica kukovima usijale atmosferu, veliki hit Tee Tairović zapalio studio (VIDEO)

Performans o kom će se pričati!

Sledeće su na scenu izašle prijateljice iz "Elite 9" Jovana Mitić advokatica i Iva Stupar. One su zapalile scenu izvođenjem pesme "Çok Güzel" Tee Tairović.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Kada su završile svoj performans Iva i Jovana saslušale su komentare žirija.

- Odlična si, zapamtio sam te. Predzadnje ste, glasao sam malo pre, hteo sam da dam veliku ocenu - rekao je Mladen.

- Super je bilo - rekao je Đedović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Pink.rs