ODUŠEVILI SVE: Emotivni nastup Mine, Viktora i Dače, žiri ih nahvalio kao nikoga, Milica poručila Virijeviću: BIO BI TI MOJ BFF (VIDEO)

Emocija ima na pretek.

Naredni nastup bio je rezervisan za Minu Vršbaški, Viktora Gagića i Danila Virijevića.

Njih troje izveli su jednu od najlepših balada "Sve još miriše na nju", koju u originalu peva "Parni valjak".Njih troje su na scenu izašli kao pravi rokeri, a Mina je prva krenula da peva, a za njom i Dača i Viktor

Nakon ovog emotivnog nastupa usledili su komentari žirija.

- Dača kida kako peva - rekao je Mladen.

- Moram da kažem da kidate, Dača je ozbiljan pevač, a mene je penzionisao, biću pristrasan kako Zoka kaže, a Mina i Viktor je meni ozbiljan - rekao je Đedović.

- Mina je rekla u kameru, obraćala mi se u kameru, da sam joj ja prijateljica, ali nemam ja ništa protiv toga, ne znam što si me pominjala u svađama sa Terzom, a on može da bude sa kim god hoće. Moram da kažem da si ti čitala moje poruke, ali on i ja smo se tek sada dogovorili, pre rijalitija nije bilo ništa. Valjda vas ljubav ponese, ti si čitala naše poruke - rekla je Milica.

- Jesam - dodala je Mina.

- Viktore, ti si super, moj si favorit iskreno, mislim da je tvoja porodica na tebe, videla sam ti svađu sa ocem moga deteta, jer si mu lepo rekao, mogao bi malo više da pokažeš zube, kada bih imala sina, volela bih da bude kao ti, slobodno budi takav, i mešaj se, super si, a svašta imaš da kažeš - rekla je Milica pa je dodala:

- Dača je moje godište - rekla je Milica.

- Nismo ja sam 2004 - rekao je Dača.

- Ti si ozbiljan komentator, iskreno, oduševio si men, ti si moj BFF, iskreno samo nemoj da pričaš da si monsturm,a kako opet dođem, mi ćemo se družiti - rekla je MIlica.

- Unela si mi bila lažne informacije - dodao je Dača.

- Tata ti se razveo, možda postanem nova maćeha, ja te volim, a verujem da i ti mene voliš - dodala je MIlica.

- Dačo bio si top, sjajni ste, ali niko kao Nerio što kaže moj brat Dača - rekao je Toša.

