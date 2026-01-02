AKTUELNO

OSTAVILI SVE BEZ TEKSTA: Janjuš, Miljana i Uroš zapalili Šimanovce nastupom, ovo do sada niste videli (VIDEO)

Spektakl na velikoj Pinkovoj sceni.

Miljana Kulić, Uroš Stanić i Marko Janjušević Janjuš bili su sledeći na redu za nastup na večerašnjoj "Novogodišnjoj Elitoviziji".

Foto: TV Pink Printscreen

Njih troje su odlučili da naprave pravi spektakl, pa su izveli pesmu Lepe Brene, "Mače moje". Miljana i Uroš su nosili istu tolaetu, dok su igrali oko Janjuša, koji nije mogao da se odluči na čiju stranu će se okrenuti.

Foto: TV Pink Printscreen

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Odmah pošto su završili svoj performans Miljana, Uroš i Janjuš su saslušali komentare žirija.

- Drugari su mi rekli da te pozdravim, nadam se da ćeš zaraditi dosta novca koje ćemo potrošiti na Adi Bojani, pošto će mi ćerka biti kod oca za leto. A što se tiče poruka onih što si mi napravio šou napolju sa Đedovićem i svima redom, ja ću prvi put da kažem da je sve bilo tako kako si rekao, ljubavnije je bilo. To bih samo da kažem...Je l' si nešto ljut na mene?! Samo da ti kažem, ti i ja smo se dogovorili da ti ja ništa neću slati da ne bi bilo komentara, ja sam uz tebe, kada neko pokuša da ti kaže suprotno, seti se onoga što smo pričali - rekla je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne prikonsoveni rijaliti igrač, i da ti je energija najbolja, ona je jedinstvena, zato se i zove Miljana Kulić. Svi klipovi Jelene Karleuše su viralni zbog tebe - rekla je Žana.

- Hvala puno - rekla je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

-Što se tiče Uroša, da su takvi ljudi branili našu zemlju imali bi izlaz na tri mora - rekao je Mladen.

- Janjuše ti ćeš posle ovoga naći ženu sigurno - rekla je Žana.

- Miksi ti si svetska zvezda, Janjuše super si. MIljana samo ti zameram što me pominješ u svađama sa drugim ljudima, sve je to izgledalo top - rekao je Marko.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku.

