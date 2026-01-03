Napravili poplavu u Šimanovcima! Terza, Kačavenda, Vanja i Sofija izdominirali, usledilo suočavanje Milice i Bore, Dušica saopštila: Veliki šef dozvolio Terzi da dođe na krštenje deteta! (VIDEO)

Ovo su svi čekali da vide!

Kako je u žiriju večerašnje "Novogodišnje Elitovizije" Milica Veličković, nastup Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze svi su sa nestrpljenjem iščekivali.

Sofija i Terza su zajedno sa Milenom Kačavendom i Vanjom Živić izveli su pesmu "Poplava" koju u originalu pevaju Ministarke i Aco Pejović.

Njihov nastup možete pogledati u nastavku.

Nakon nastupa došao je red i na dugo očekivane komentare žirija.

- Zdravo oče moga deteta, kako si, je l' si dobro - pitala je Milica, a Terza je prišao i poljubio joj ruku.

- Dobro veče Sofija, šta ti je sa glasom?! Dve osobe su mi vređale ćerku - rekla je Milica.

- Ako možeš sa mnom da pričaš, ovaj razgovor je sada bitniji nego da se prepucavaš. Zbog čega ovo nije mesto da se dovodi dete. Ovo je itekako mesto da se dete viđa, ne znam zbog čega ne dozvoljavaš da je vidim. Ti si meni rekla da ne braniš da viđam dete - rekao je Terza.

- Napolju ne - rekla je Milica.

- Ne možeš da oblatiš, iznosiš neistine - rekao je Terza.

- Ja se sa tvojom porodicom ne čujem, tako je i najbolje - rekla je Milica.

- Zapitaj se da li će Barbaru da bude sramota ko joj je majka - rekao je Terza.

- Što se kuneš u dete i lažeš?! Gde je Mina?! Je l' se zakleo u dete i slagao da neće biti s tobom, pa se pomirio?! To je jedan primer. Munja ti je rekao kada je došao

- Ko će da krsti dete - pitao je Terza.

- To ne pričam javno, to je moja stvar - rekla je Milica.

- Dete krsti moja porodica i moji kumovi, a ne tvoje kur*etine tamo. Šta je sa Anđelom?! - urlao je Terza.

- Šta hoćeš ti od mene?! Imaš priliku da me pitaš da li je prohodala, kako je, šta radi, ti se raspravljaš o Bori i Anđelu?! Što si ušao u rijaliti?! Jesi okupao nekada dete?! - rekla je Milica.

- Da, ja je uspavljivao, ja je hranio - rekao je Terza.

- Što je*eš moju mamu koja ti čuva ćerku?! Ti je nisi video kada se rodila, ja da ti je dovodim. Koliko si mi novca ostavio pre ulaska?! To nije u korist mog deteta, Barbara nije beba kao ona u avgustu mesecu. Ti planiraš dečiju sobu i govoriš: "Kada dođu deca", a već imaš dete - rekla je Milica.

- Ne znam šta je problem, šta si radila kada si bila trudna - rekao je Terza.

- Moja ćerka će biti ponosna na to kakvu majku ima... - rekla je Milica.

- Posle Rajačića da se poljubimo, nikada - rekao je Terza.

- Ja kada god dođem kući, ceo dan provedem sa detetom. Gde ćeš ti biti?! Koliko ti dete ima zuba?! Što me ne pitaš za to, nego me pitaš za Anđela - rekla je Milica.

- Uskratila si mi da dete viđam, nećeš namerno da je dovedeš. Tražila si mi 13.000 evra da vidim svoje dete, sram te bilo - rekao je Terza.

- Je l' sam ti rekla da ne ulaziš u rijaliti da napravimo rođendan i krštenje?! Što nisi ostao napolju i radio u baušteli. Ako ti želiš da budeš otac, ja ti dozvoljavam! - rekla je Milica.

- Ja ću da kleknem da te zamolim da vidim dete - rekao je Terza.

- Tako si klečao ispred moje majke, sada je vređaš! Ti mene i dalje ne pitaš za dete. Munja je došao, ti ga za dete ništa nisi pitao...Slike su ti unete bez moje dozvole! Ja sam njena majka, ti si "N.N.". Ti nastupaš sa dve osobe koje su ti vređale ćerku - rekla je Milica.

- Sofija ti nikada dete nije uvredila, ona ti je kriva jer je ušla sa mnom u odnos - rekao je Terza.

- Ona je rekla: "Sve žene oko tebe su ti ku*ve". Ti si toliko željan kadra i priče, meni si super - rekla je Milica.

- Moje dete si stavila u ruke onoj ped*rčini Urošu Staniću, koji je išao za mnom i govorio da sam monstrum...Malo mi je dete za aftere - rekao je Terza.

- Vidiš koliko si bolestan...Dao si 80.000, a detetu si dao 20.000 dinara. Ja bih za tebe život dala samo da Barbara ima oca, a ti za mene nisi to rekao - rekla je Milica.

- Ja znam kako je čuvaš i koliko si brižna majka - rekao je Terza.

- Ja tebe volim kao oca mog deteta. Ja se nadam da će Barbara videti mamu i tatu zajedno. Nastavi da se družiš sa ljudima koji su ti vređali decu - rekla je Milica.

- Niko meni dete nije vređao, ja te molim da se ne viđaš sa rijaliti učesnicima - rekao je Terza.

- Šta si je kupio za rođenje, za rođendan?! Ne treba mi novac, meni treba otac detetu, ako želiš budi - rekla je Milica.

- Ja se nadam da će Barbara imati sliku sa ocem i majkom - rekla je Dušica.

- Ja bih volela da je došao po mene i u porodilište - rekla je Milica.

- Ja ću da vam kažem, Veliki šef je velikodušan i dozvolio bi Terzi da dođe na krštenje deteta - saopštila je voditeljka.

- Meni nije do toga o čemu on priča, on to želi da bi on izašao i rekao da je bio na krštenju. Boli te uvo za nju, to se videlo. On svoje planove koje pravi, pravi bez deteta. Ti mene nisi pitao za nju, ti si mene blokirao - rekla je Milica.

- Da li ćeš mi dozvoliti da dođem - pitao je Terza.

- Kažem ti, jel plus jedan ili ne?! Ja bih došla sa dečkom da imam dečka...Ne pozivam ga da dođe na krštenje - rekla je Milica.

- Ti si jedan ološ i smeće, ološu jedan belosvetski! - rekao je Terza.

- Nastup je strašan bio, svaka čast. Ne bih ja ni u čije porodice da ulazim. Ja imam dve ćerke, ne postoje pare koje može neko da mi da gde bih ušao bilo gde. Bio sam veća bitanga i od tebe i mnogih, ali sada Jelena, deca. Taj osećaj kada te ćerka zagrli vredi više nego milioni. Morate da se dogovorite, ovim inaćenjem nećete ništa uraditi. Propustio si neke bitne stvari, ja sam i presvlačio i prve zube i da prohoda. Milenu ne poznajem, poznajem joj bivšeg muža - rekao je Mladen.

- Ja se u ove stvari ne mešam, svoj stav sam dao odavno. Tada sam bio najgori, tada si skakao na mene i pljuvao si me. Dajte onda da vidimo, s jedne strane ne mogu to da kažem da je Milica loša majka, ona čuva dete...Ovaj razgovor je trebao da se obavi pre tvog ulaska, ali ne bih da se mešam. Milena, moram nešto da ti kažem, ja sam tebi pre ulaska rekao neke stvari, uopšte nemoj da se pecaš. Ja se s Lazarom čujem stalno, to su teške budalaštine što se Srđana tiče. To je jedina stvar za koju misle da te žackaju. Odakle im ideja da ja mogu da napišem bilo šta u ime Srđana Kačavende?! To su budalaštine, nit pišem čestitke, niti sam Toša, gledam vas, intresantni ste mi. Što se mene tiče, svađajte se, nikada se nisam mešao u takve stvari...To su priče sa tiktoka, to su gluposti. Blamčina teška! Blam neviđenih razmera, jer je još jednom potvrđeno da sve ono što su nekada radili ona i Zvezdan, sve su radili da bi napakostili Anđeli, pa su se posle slikali i snimali zajedno, to je takav šljam i ceo svet je video da ti imaš ozbiljna mu*a, koji lopatama jedu svoja go*na za džabe. Je*i mamu svima, uopšte nemoj da padaš, sve priče su laži, ništa istina nije - rekao je Đedović.

- Seti se da je Zorica govorila da smo se mi organizovali i druga stvar, da se samo osvrnem na Anin ulazak. Pokazala je nemoć, slabost, ušla kod Zoričine podrške i rekla da treba da uđe ovde - rekla je Kačavenda.

- Ovo su meni zaista najdraži ljudi. Terza kaže da sam se vređala sa Milicom, da jesam, slažem se sa Mladenom i Milici dajem potpunu podršku. Neko ko nije izveo svoju ženu iz porodilišta i ostalo, ja moram da pohvalim svog bivšeg muža...Ovde je emocija vrlo evidentna, njena prema tebi i tvoja prema njoj...Moram da ti prenesem pozdrave od svih. Ti nisi za 12 poena, ti si za sto poena, jer si Milena stotka! Budi baš onakva kakva jesi do sada, sve što ti je njanjava izgovorila je laž, očekivala je da ćeš ćutati. Jedino što delimo vanja i ja, jeste Bobanac - rekla je Žana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

