ZANEMELI! Dušica, Sunčica, Anastasija i Vanja ostavile žiri bez teksta, Đokićeva pokazala mnogo više nego što je htela (VIDEO)

Kada se žene udruže, nastane haos.

Poslednji nastup večeras na "Novogodišnjoj Elitovziji" imale su Sunčica Bajić, Dušica Đokić, Vanja Prodanović i Anastasija Brčić.

Devojke su ove večeri izvele pesmu "Žene sa Balkana", koju u originalu pevaju Stoja i Mimi Mercedes. One su pevale sve zajedno, a Dušica se u jednom momentu skinula u triko.

Nakon ovog vatrenog nastupa, usledili su komentari žirija.

- Devojke ste prelepe, mogle ste mnogo više da pokažete na sceni osim toga. Dušice aktiviraj se, Vanja možeš mnogo toga, potencijal si. - rekla je Žana.

- Anastasija je l ćeš se pomiriti sa Borom, podsećaš me na Anđelu, super ste, vi ste sjajna, Dušice, kidaš kako izgledaš - rekla je Milica.

- Anastasija top si, pokažite se još bolje - rekao je MArko.

