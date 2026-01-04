AKTUELNO

POGLED JU JE ODAO! Kačavenda nema mira od Aneli ni na novogodišnjem fotografisanju, jednim potezom pokušala da preotme Janjuša?! (FOTO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Janjuš između dve vatre!

Aneli Ahmić i Milena Kačavenda, ljute rivalke, ispozirale su sa osmehom na licu za novogodišnji editorijal zajedno sa Markom Janjuševičem Janjušem. Tokom ovog fotografisanja Aneli nije skidala pogled sa Janjuša, kao u stara dobra vremena.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Milena i Aneli su poznate po čestim sukobima, a mnogi su ubeđeni da je ta netrpeljivost između njih najviše zbog Janjuša, koji je bivši Anelin verenik.

Kačavenda je tokom Elite 9, jednom prilikom, na žurki priznala da je zaljubljena u Janjuša, koji se po svemu sudeći igrao sa njom.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Kako će se situacija u narednim mesecima odvijati i koja će uspeti da osvojii Janjuševo srce - ostaje nam da ispratimo.

Autor: A.Anđić

