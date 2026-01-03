Lažna sloga za Novu godinu: Aneli uspešno odglumila porodičnu idilu, sa osmehom ispozirala sa Hanom i Neriom (VIDEO)

Šok!

Totalno neočekivana kombinacija na novogodišnjem editorijalu bilo je zajedničko poziranje Aneli Ahmić sa Neriom Ružanjijem i Hanom Duvanjak.

Kao što je javnosti već dobro poznato, Aneli nije u dobrim odnosima sa snajkom i sestrićem, jer je zajedno sa svojom sestrom Sitom i majkom Groficom optuživala Hanu da je narkomanka, kao i njenu majku.

Njihovi porodični skandali mesecima su tresli Belu kuću, a sav prljav veš iz njihovih života i dalje izlazi na površinu.

Ipak, odlučili su da bar na kratko odglume srećnu porodicu i sa osmesima pozirali pred kamerama.

Autor: A.Anđić