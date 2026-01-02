AKTUELNO

GORI VATRA SAD U NAMA! Anđelo i Aneli u inat dušmanima zajedno za novogodišnji editorijal, VARNICE SEVAJU NA SVE TRANE! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ovakve ih niste videli!

Anđelo Ranković i Aneli Ahmić sve češće privlače pažnju javnosti, a komentari o varnicama među njima postaju sve češći i glasnijji.

Iako oboje uporno tvrde da među njima nema ničega, kamere često zabeleže poglede puni strasti i razmenu peckalica koje jasno ukazuju na flert.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Njihovo zajedničko poziranje za novogodišnji editorijal dodatno je podgrejalo sumnje. Hemija je bila očigledna, a izgledali su poput pravog para. Da li će među njima nešto i zaista planuti, ostaje da vidimo.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: A.Anđić

