GORI VATRA SAD U NAMA! Anđelo i Aneli u inat dušmanima zajedno za novogodišnji editorijal, VARNICE SEVAJU NA SVE TRANE! (FOTO)

Ovakve ih niste videli!
Anđelo Ranković i Aneli Ahmić sve češće privlače pažnju javnosti, a komentari o varnicama među njima postaju sve češći i glasnijji.
Iako oboje uporno tvrde da među njima nema ničega, kamere često zabeleže poglede puni strasti i razmenu peckalica koje jasno ukazuju na flert.
Njihovo zajedničko poziranje za novogodišnji editorijal dodatno je podgrejalo sumnje. Hemija je bila očigledna, a izgledali su poput pravog para. Da li će među njima nešto i zaista planuti, ostaje da vidimo.
Autor: A.Anđić