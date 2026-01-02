2026. GODINA U ZNAKU USPONA! Stefan Kandić Kendi za Pink.rs otkrio planove i projekte na kojima je vredno radio, pa progovorio o očinstvu: Svi su me upozoravali... (VIDEO)

Kendi iskren do koske!

Na samom kraju godine razgovarali smo sa voditeljem emisije "Pitam za druga", Stefanom Kandićem Kendijem. On je za Pink.rs progovorio o najlepšim trenucima koje je poneo iz 2025. godine, ali je najavio i nove projekte na kojima vredno radi.

Ispraćamo 2025. godinu – kako bi je opisao i kakve utiske nosiš iz nje?

– Vidim da se većina ljudi žali na 2025. godinu, ali meni je bila baš dobra. Kad sam postao učesnik Zadruge, za ovih šest godina meni je prošlo kao šest meseci. Možda su pomerili vreme kad je bila korona, pa vreme sad brže prolazi.

Koji trenutak iz ove godine bi zauvek „zamrznuo“ i vratio mu se kad god ti zatreba snaga, tj. koji trenutak iz ove godine je ostavio najveći pečat za tebe?

– Teško je izdvojiti jedan trenutak, ali bilo koji trenutak kad je bila tu porodica na okupu, nebitno da li manja ili veća.

Koliko ti se promenilo sve otkad si postao otac?

– Sve je drugačije, a opet je sve isto. Trudim se da isto funkcionišem, ali je sad malo drugačije jer postoji odgovornost. Dete raste, postaje svesnije praznika, pa je i njoj drugačije. Ona prošle godine nije bila svesna praznika, a sada je već svesna da se nešto dešava. Videćemo kako će to biti sledeće godine. Svi su me upozoravali da je, što je dete manje, manja obaveza, ali meni je sve lakše kako je starija. Kad je bila mala, nisam znao šta da radim sa njom, a sada već može da se igra.

Šta bi danas poručio sebi sa početka 2025. godine, sa ovom pameću i iskustvom koje sada imaš? Sa kakvim željama i planovima ulaziš u 2026. godinu

- Izdži i pripremaj se tokom 2025. jer te 2026. očekuje mnogo projekata i svega, kako privatno tako i poslovno. Počinjem neke trke. Trči se u šest gradova Evrope i to ću početi ove godine. U martu počinjem i jedva čekam.

Koju želju si poželeo svojoj ćerki i ženi za Novu godinu, a koju ženi?

– Zdravlje mi je najbitnije i to je prvo. Šta ću im konkretno poželeti – znaću u tom trenutku.

Kako ćeš provesti doček Nove godine – i ako ste kod kuće, kako izgleda vaš porodični doček?

– Sve sam okupio kod mene, u krugu porodice i prijatelja. Svi ćemo se zajedno okupiti. Ko god može, biće kod mene. Ko se šeta po Crnoj Gori, pa ako ne budete mogli da prespavate negde, možete kod mene.

Da li si ove godine preuzeo i ulogu Deda Mraza? Iako je još mala, da li već pokazuje neke želje?

– Za poklonom konkretno nije. Povukla je na mene, sve što je zanima, zanima je svega par sekundi. Biću Deda Mraz ove godine, ima mnogo dece od prijatelja i sestre, pa ću ići njih da iznenadim.

Koja situacija iz studija, sa snimanja ti je obeležila ovu godinu?

– Imao bih milion anegdota, ali je sad ovako nezgodno da se setim. Svaki dan se nešto desi. U sred emisije se desi da nešto ne radi, a mi se pravimo kao da je sve u redu.

Autor: A.Anđić