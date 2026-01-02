ŽELJKOVI RODITELJI OPET U PARU! Miljana i Ivan zakopali ratne sekire, ovako prisne ih nikad niste videli (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite 9, Miljana Kulić i Ivan Marinković su roditelji sina Željka. Iako imaju dete, njihov odnos često nailazi na prepreke, te ulaze u žestoke sukobe.

Nedavno su izazvali pravi haos u Beloj kući, kada je Miljana nakon svađe sa Ivanom odlučila da mu uništi sve stvari i krevet na kom spava.

Razlog sukoba je bio to što Miljana misli da Ivan ne pruža dovoljno pažnje njihovom sinu i da nema previše osećaja za njega.

Međutim, situacija u njihovom odnosu se menja iz časa u čas. Sada su za novogodišnji editorijal ispozirali ako pravi roditelji, te su bar za sad zakopali ratne sekire.

Autor: A.Anđić