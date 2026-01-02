AKTUELNO

Domaći

ŽELJKOVI RODITELJI OPET U PARU! Miljana i Ivan zakopali ratne sekire, ovako prisne ih nikad niste videli (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Šok!

Učesnici Elite 9, Miljana Kulić i Ivan Marinković su roditelji sina Željka. Iako imaju dete, njihov odnos često nailazi na prepreke, te ulaze u žestoke sukobe.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Nedavno su izazvali pravi haos u Beloj kući, kada je Miljana nakon svađe sa Ivanom odlučila da mu uništi sve stvari i krevet na kom spava.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Razlog sukoba je bio to što Miljana misli da Ivan ne pruža dovoljno pažnje njihovom sinu i da nema previše osećaja za njega.

Međutim, situacija u njihovom odnosu se menja iz časa u čas. Sada su za novogodišnji editorijal ispozirali ako pravi roditelji, te su bar za sad zakopali ratne sekire.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Kao da se nikad i nisu svađali: Ena i Rajačić uz zajedniču večeru zakopali ratne sekire! (VIDEO)

Domaći

EPSKO POMIRENJE! ŠOK PREOKRET - Bebica, Teodora i Miljana jutros ZAKOPALI RATNE SEKIRE, Macanović otvorio dušu: Nikad je ne bih uvredio, zna ona kolik

Farma

PONOVO NERAZDVOJNI! Boža i Aleksandra zakopali ratne sekire, pa proćaskali kao nekada (VIDEO)

Domaći

Palo primirje! Ivan i Miljana zakopali ratne sekire, pa spomenuli i njihovo dete, malog Željka (VIDEO)

Zadruga

Zakopali ratne sekire! Aneli i Uroš nakon svih uvreda zaplesali zajedno kao nekad: Svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Zadruga

Zakopali ratne sekire: Bora, Anita i Luka sklopili primirje! (VIDEO)