ZAR NE VIDIŠ DA MI TVOJA MLADOST LEPO STOJI!? Milosava sa ponosom ispozirala sa 20 godina mlađim Jovanom: Svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

Zablistali!

Milosava Pravilović ne krije svoje simpatije prema mnogo mlađem Jovanu Rajiću. Međutim, njihovu ljubav nisu podržale njihove porodice, ali to ih nije sprečilo da i dalje spavaju u istom krevetu.

Oni su uprkos silnom protivljenju zajedno ispozirali za novogodišnji editorijal, sa ponosom.

Tokom njihovog boravka u Beloj kući Jovan je priznao da se samo igrao sa Milosavom, ali je u drugom trenutku odbio da napusti zajednički krevet, uz objašnjenje da nema gde da se prebaci.

Mnogi su njegove reči shvatili kao odbijanje da se odvoji od Milosave, te da je samo pronašao razlog da ostane blizak sa njom.

Da li će oni ikad ozvaničiti svoju vezu - ostaje nam da ispratimo.

Autor: A.Anđić