AKTUELNO

Domaći

POČINJE GLASANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Evo kako da podržite svoje favorite na večerašnjoj NOVOGODIŠNJOJ ELITOVIZIJI putem Instagrama, Fejsbuka i TikToka! (ANKETA)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Nemojte propustiti priliku da date svoj glas!

Veliki šef doneo je odluku da se večeras održi prva po redu, i to novogodišnja ''Elitovizija'' u "Eliti 9".

Učesnici će se takmičiti u imitacijama, igri i pevanju, a težište ove ''Elitovizije'' neće biti samo na pevanju, već na imitacijama pevača čije su numere odabrali, kao i na scenskom nastupu.

Foto: Pink.rs

Glasanje počinje, a vaše favorite možete podržati na zvaničnom profilu na Instagramu klikom OVDE, putem TikToka klikom OVDE, ali i putem naše ankete na zvaničnoj stranici RTV Pink na Fejsbuku klikom OVDE ili u nastavku:

GLASAJTE ZA VAŠE FAVORITE NA VEČERAŠNJOJ ELITOVIZIJI!

Autor: S.Z.

#ELITA

#ELITA 9

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

POČINJE GLASANJE ZA NAJBOLJI NASTUP! Evo kako možete da podržite svoje favorite na večerašnjoj ELITOVIZIJI na društvenim mrežama! (ANKETA)

Domaći

POČINJE GLASANJE! Evo kako možete da podržite svoje favorite na večerašnjoj NOVOGODIŠNJOJ ELITOVIZIJI (ANKETA)

Domaći

UPRAVO POČINJE GLASANJE ZA POBEDNIKA LJUBAVNE ELITOVIZIJE NA INSTAGRAMU, FEJSBUKU I TIKTOKU! Evo kako da podržite svoje favorite! (ANKETA)

Domaći

NIJE ZA ONE SA SLABIM SRCEM! Učesnici ELITE pokazali svoja IZVAJANA TELA! Vreme je da odlučite koji vas je najviše FASCINIRAO i zaslužuje da nosi titu

Zadruga

PRED TEŠKIM IZAZOVOM! Takmičari Elite danas biraju NAJVEĆEG IZDAJNIKA, a pravo glasa imate i VI! (ANKETA)

Domaći

ODGOVORNI PREMA SVOJOJ ZEMLJI! Pink.rs na licu mesta: Glasali i Anđelo i Janjuš! Evo kako je sve proteklo! (FOTO)