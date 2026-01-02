POČINJE GLASANJE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA! Evo kako da podržite svoje favorite na večerašnjoj NOVOGODIŠNJOJ ELITOVIZIJI putem Instagrama, Fejsbuka i TikToka! (ANKETA)

Nemojte propustiti priliku da date svoj glas!

Veliki šef doneo je odluku da se večeras održi prva po redu, i to novogodišnja ''Elitovizija'' u "Eliti 9".

Učesnici će se takmičiti u imitacijama, igri i pevanju, a težište ove ''Elitovizije'' neće biti samo na pevanju, već na imitacijama pevača čije su numere odabrali, kao i na scenskom nastupu.

Glasanje počinje, a vaše favorite možete podržati na zvaničnom profilu na Instagramu klikom OVDE, putem TikToka klikom OVDE, ali i putem naše ankete na zvaničnoj stranici RTV Pink na Fejsbuku klikom OVDE ili u nastavku:

GLASAJTE ZA VAŠE FAVORITE NA VEČERAŠNJOJ ELITOVIZIJI!

Autor: S.Z.