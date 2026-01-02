Nije joj lako!
Jovana Tomić Matora danas slavi krsnu slavu, a kada je stigla u Dubiozu krenula je da čita čestitke od svoje porodice:
- Ćero moja srećna ti slava, i da je još dugo slaviš. Pozdravi mi Draganu i ako želi ona da primi slavu - čitala je Matora čestitku od oca i plakala:
- Volim vas puno, ljubim vas obe - pročitala je Matora.
- Čestitam vam slavu, i ne brinite slavićemo sledeće godine zajedno - rekla je Dragana dok je tešila Matoru.
Nakon toga je Ivan Marinković pročitao čestitku Matorine sestre Milene:
- Srećna ti slava sestro, oblanda je on ujne, ruska salata od mene, nažalost ove godine slavimo bez tetke, ali vi ste tu. Volim vas i slušaj Gagu ipak je ona malo pametnija - pročitao je Ivan.
