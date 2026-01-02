Ćero srećna ti slava, i Dragani ako hoće da je prihvati: Matora roni suze dok čita čestitku za slavu od svog oca, shvatila da ima njegovu podršku (VIDEO)

Nije joj lako!

Jovana Tomić Matora danas slavi krsnu slavu, a kada je stigla u Dubiozu krenula je da čita čestitke od svoje porodice:

- Ćero moja srećna ti slava, i da je još dugo slaviš. Pozdravi mi Draganu i ako želi ona da primi slavu - čitala je Matora čestitku od oca i plakala:

- Volim vas puno, ljubim vas obe - pročitala je Matora.

- Čestitam vam slavu, i ne brinite slavićemo sledeće godine zajedno - rekla je Dragana dok je tešila Matoru.

Nakon toga je Ivan Marinković pročitao čestitku Matorine sestre Milene:

- Srećna ti slava sestro, oblanda je on ujne, ruska salata od mene, nažalost ove godine slavimo bez tetke, ali vi ste tu. Volim vas i slušaj Gagu ipak je ona malo pametnija - pročitao je Ivan.

