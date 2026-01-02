IDE MACA OKO TEBE: Teodora oborila Bebicu s nogu vrelim plesom, ona mu posvetila OVE REČI?! (VIDEO)

Šok!

Večeras će se održati spektakularna Elitovizija, a Nenad Macanović Bebica i Teodora Delić će nastupiti sa pesmom ''Ide maca oko tebe''.

Učesnici Elite imaju joj malo vremena da uvežbaju svoje koreografije, što je Delićeva i učinila, a tom prilikom je mnogima zapao za oko njen ples, kao i tekst pesme.

- Ide maca oko tebe, pazi da te ne ogrebe. Pali, mali, sa ovog sveta, s tobom sam dok imaš cigareta. Ide maca oko tebe, Pazi da te ne ogrebe. Pali, mali, nisam mala, ja bih se s tobom samo igrala - glase stihovi pesme.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Autor: S.Z.