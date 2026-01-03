Zbog ove pobede, nastaće haos u Eliti: Ovaj ljubavni par je apsolutni lider u SMS glasovima! (VIDEO)

Biće zemljotres u Šimanovcima!
Došlo je vreme da saznamo i ko će poneti najvredniju nagradu na prvoj "Elitoviziji" u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija u regionu. Takmičari i publika su nestrpljivo čekali da čuju ko su pobednici SMS glasova.
Voditeljka Dušica Jakovljević je otkrila koleginicama Ivani Šopić i Ani Radulović da su pobedu odneli Anita Stanojlović i Luka Vujovića.
- Ovo je Žana glasala sigurno, svi vole blam, a ono što ukućani kažu da je fejk, mi smo dakazali da nismo - rekao je Luka.
- Što se mene tiče zna se ko je pobednica 7, a zna se ko je pobednik Elite 9 - rekla je Anita.
Autor: N.Panić