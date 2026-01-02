AKTUELNO

Domaći

Uživo na Pinku: Počinje NOVOGODIŠNJA ELITOVIZIJA, takmičari spremni da naprave šou za pamćenje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Trk na Pink!

Direktorka zabavnog programa Pinka, Milica Mitrović, pre par dana na svom Instagram profilu objavila je da će se večeras održati prva ''Elitovizija'' u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija ''Elita'', zbog čega su gledaoci bili oduševljeni.

pročitajte još

Specijalna novogodišnja čestitka robota Toše! Milica Mitrović objavila snimak, pogledajte šta vam je poželeo u 2026. (VIDEO)

Foto: Instagram.com/milica.mitrovic.pink

Juče popodne otkrivena su i imena koja će večeras činiti stručni žiri, a to su Milica Veličković, Marko Đedović, Mladen Vuletić, Žana Omnia kao i robot Toša.

pročitajte još

OVO SU SVI ČEKALI! Oglasila se Milica Mitrović i otkrila ko će biti u ŽIRIJU NOVOGODIŠNJE ELITOVIZIJE

Takmičari su se spremali i pažljivo birali numere za svoje nastupe, a zasigurno je da će večerašnja noć pomeriti sve granice, ali i biti dosta zabave i humora.

Zato ne propustite spektakularnu Elitoviziju koja počinje upravo sada na TV PINK već odmah uzmite daljinski u svoje ruke!

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Uživo na Pinku: Milan Milošević stigao u Elitu, karambol u najavi!

Zadruga

Uživo na Pinku: Milan Milošević stigao u Elitu, karambol u najavi!

Zadruga

NE MENJAJTE KANAL! Veliki šef čestitao SVETOG TRIFUNA Aleksi Erskom, počinje proslava UŽIVO NA PINKU! (VIDEO)

Zadruga

Upravo na Pinku! Počinju PITANJA STARIH ELITARA, takmičari moraju da se suoče sa bivšim cimerima!

Zadruga

Uživo na Pinku: Učesnici biraju osobu koja se najvise igra tuđim osećanjima, a pravo glasa imate i VI (ANKETA)

Domaći

POČINJE SPEKTAKL KOJI STE ČEKALI! Upravo na Pinku kreće NOVOGODIŠNJA ELITOVIZIJA, udobno se smestite jer vas čeka pravi ŠOU! VEČERAS GORI BALKAN!