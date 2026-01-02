Uživo na Pinku: Počinje NOVOGODIŠNJA ELITOVIZIJA, takmičari spremni da naprave šou za pamćenje!

Trk na Pink!
Direktorka zabavnog programa Pinka, Milica Mitrović, pre par dana na svom Instagram profilu objavila je da će se večeras održati prva ''Elitovizija'' u devetoj sezoni najgledanijeg rijalitija ''Elita'', zbog čega su gledaoci bili oduševljeni.
Juče popodne otkrivena su i imena koja će večeras činiti stručni žiri, a to su Milica Veličković, Marko Đedović, Mladen Vuletić, Žana Omnia kao i robot Toša.
Takmičari su se spremali i pažljivo birali numere za svoje nastupe, a zasigurno je da će večerašnja noć pomeriti sve granice, ali i biti dosta zabave i humora.
Zato ne propustite spektakularnu Elitoviziju koja počinje upravo sada na TV PINK već odmah uzmite daljinski u svoje ruke!
Autor: N.Panić