Od prijateljstva decenije do najveće izdaje: Odnos Mikija Dudića i Zorice pukao kao grom iz vedra neba, ali su ipak zagrljeni ušli u 2026. (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

S osmehom na licu pozirali su za naš portal!

Miki Dudić i Zorica Marković od samog ulaska u ''Elitu 9'' često su i sami isticali koliki su prijatelji, upravo zbog Zlate Petrović i Hasana Dudića, kao i da će se u rijalitiju uvek naći jedno drugom obzirom da su se gledali kao majka i sin.

Majka i ćale izgledaju kao da su na medenom mesecu: Miki Dudić procvetao nakon podrške porodice, rešio da ih nikako neće obrukati (VIDEO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Iako su mnogi gledaoci, ali i takmičari pomislili da je ovo prijateljstvo neraskidivo i da ne traje za džabe već decenijama, čini se da je ipak Milena Kačavenda uspela da umeša prste i preokrene Mikija Dudića očas posla na svoju stranu, iako je već poznato da je ona ljuta suparnica Zorice Marković.

Latila se mikrofona i napravila haos: Zorica Marković pesmama ganula takmičare u dušu! (VIDEO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ipak, iako više nisu u dobrim odnosima, Zorica i Miki su za objektiv Pink.rs ispozirali zagrljeni i u 2026. godinu ušli s osmehom na licu, a da li je u ovom odnosu moguće da se desi i pomirenje, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić

