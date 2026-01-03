Od prijateljstva decenije do najveće izdaje: Odnos Mikija Dudića i Zorice pukao kao grom iz vedra neba, ali su ipak zagrljeni ušli u 2026. (FOTO)

S osmehom na licu pozirali su za naš portal!

Miki Dudić i Zorica Marković od samog ulaska u ''Elitu 9'' često su i sami isticali koliki su prijatelji, upravo zbog Zlate Petrović i Hasana Dudića, kao i da će se u rijalitiju uvek naći jedno drugom obzirom da su se gledali kao majka i sin.

Iako su mnogi gledaoci, ali i takmičari pomislili da je ovo prijateljstvo neraskidivo i da ne traje za džabe već decenijama, čini se da je ipak Milena Kačavenda uspela da umeša prste i preokrene Mikija Dudića očas posla na svoju stranu, iako je već poznato da je ona ljuta suparnica Zorice Marković.

Ipak, iako više nisu u dobrim odnosima, Zorica i Miki su za objektiv Pink.rs ispozirali zagrljeni i u 2026. godinu ušli s osmehom na licu, a da li je u ovom odnosu moguće da se desi i pomirenje, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić