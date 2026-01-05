Bio joj je vodič ka pravom putu, a onda se sve okrenulo preko noći: Anita i posle svega pala Mići u zagrljaj, pa za Pink.rs ispozirali kao otac i ćerka! (FOTO)

Niko se ovakvom preokretu nije nadao!

Anita Stanojlović i Lepi Mića u ''Eliti 7'' imali su odnos kao otac i ćerka, kada joj je on pomogao da se promeni i uz pomoć Anđela Rankovića se reši svoje bivše devojke Jovane Tomić Matore i izađe na pravi put, te je tako i osvojila krunu u finalu.

Ipak, iako su mnogi pomislili da će ovo prijateljstvo trajati i da je čvrsto, u ''Eliti 9'' se sve promenilo. Naime, kada je Anita objavila vezu s Lukom Vujovićem, čini se da je Lepi Mića više zauzeo stranu Aneli Ahmić zbog čega je jednom prilikom i ušao u sukob s Anitom.

No, njih čak ni sukob nije sprečio da za portal Pink.rs ispoziraju zagrljeni i u Novu godinu uđu u miru, a da li je moguće da se i u ovom odnosu desi pomirenje, ostaje da pratimo.

Autor: N.Panić