AKTUELNO

Domaći

Glumio joj poštara tri meseca, a onda je šok priznanjem uništio: Maja Marinković zaboravila na rat s Dačom, pa ga izgrlila kao nikad! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Maja ipak rešila da u 2026. godinu uđe u miru!

Dača Virijević bio je jedan od najbližih drugara Maji Marinković ove sezone od samog starta, kada joj je odgovarao da glumi poštara i prenosi joj tajne poruke od Asmina Durdžića, kao i obrnuto.

pročitajte još

NAJBOLJE DRUGARICE! Aneli i Maja Marinković se više ne razdvajaju, a Asmin posmatra i ne trepće! (VIDEO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

To nije dugo potrajalo, obzirom da je Maja Marinković jednog podneva u ''Eliti 9'' doživela pomračenje nakon što je Dača Virijević obelodanio da je ona bila intimna s njegovim ocem Brazilcem, zbog čega mu je ona i lupila šamar.

pročitajte još

Ponovo glumi poštara: Dača prenosi poruke između Đukića i Maje, otkrio Kačavendi sve detalje! (VIDEO)

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Njih dvoje su pred Pink.rs objektivom rešili da se našale i naprave foru kako Maja Marinković lupa Dači šamar, a na nama ostaje da pratimo kako će se njihov odnos odvijati u narednim danima.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Šampion i ovo veče: Ivan stavio krunu na glavu za lažnog moralistu, Miljana rešena u tome da ga vrati na pravi put (VIDEO)

Društvo

Miloš je SINA PROGLASIO MRTVIM da bi mu grad dao pare: Kad ga je gradonačelnik posetio, usledio ŠOK

Košarka

CRVENA ZVEZDA TRIJUMFALNO OTVORILA 2026. GODINU: Crveno-beli prvi put savladali Efes kao gosti! Velika pobeda u borbi za plej-of

Showbiz

DOTIČNI JE PRIJAVLJEN POLICIJI! Maja Marinković se oglasila za Pink.rs, pa otkrila detalje boravka u stanici

Domaći

Maja direktno udarila na Cara: Rat ne prestaje, Stanislav pao u zaborav! (FOTO)

Showbiz

Pevačica dočekala Novu godinu u bolnici: Oglasila se nakon operacije i uputila snažnu poruku (FOTO)