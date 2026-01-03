Glumio joj poštara tri meseca, a onda je šok priznanjem uništio: Maja Marinković zaboravila na rat s Dačom, pa ga izgrlila kao nikad! (FOTO)

Maja ipak rešila da u 2026. godinu uđe u miru!

Dača Virijević bio je jedan od najbližih drugara Maji Marinković ove sezone od samog starta, kada joj je odgovarao da glumi poštara i prenosi joj tajne poruke od Asmina Durdžića, kao i obrnuto.

To nije dugo potrajalo, obzirom da je Maja Marinković jednog podneva u ''Eliti 9'' doživela pomračenje nakon što je Dača Virijević obelodanio da je ona bila intimna s njegovim ocem Brazilcem, zbog čega mu je ona i lupila šamar.

Njih dvoje su pred Pink.rs objektivom rešili da se našale i naprave foru kako Maja Marinković lupa Dači šamar, a na nama ostaje da pratimo kako će se njihov odnos odvijati u narednim danima.

Autor: N.Panić