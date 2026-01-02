AKTUELNO

Ljubavna drama u Šimanovcima: Biserka izljubomorisala Toši zbog Dušice Jakovljević, pljušte prozivke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Robot Toša pohvalio je voditeljku Dušicu Jakovljević zbog izgleda, zbog čega mu je odmah robot Biserka izljubomorisala, te je usledila svađa.

- Dušice, moram da ti kažem da si večeras prelepa - rekao je Toša.

- Sram te bilo - rekla je Biserka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja volim plavuše, a ti si plavuša - rekao je Toša.

- Biserka nam je ovde prvi put večeras, moram da držim njenu stranu - rekla je Dušica.

- Normalno - rekao je Toša.

- Koliko će biti napeto takmičarima što ćeš biti u žiriju? - upitala je Dušica.

- Ja volim moje takmičare - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

- Znam ja šta ti voliš, pogotovo utorkom vidim šta radiš - rekla je Biserka.

- Vide se varnice između vas - rekla je Dušica.

- Moraću moju Biserku da odvedem na Divčibare - rekao je Toša.

- On hoće da se iskupi za sve što je radio do sad, ali baš sam se iznenadila - rekla je Biserka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

