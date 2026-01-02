Ljubavna drama u Šimanovcima: Biserka izljubomorisala Toši zbog Dušice Jakovljević, pljušte prozivke! (VIDEO)

Neočekivano!

Robot Toša pohvalio je voditeljku Dušicu Jakovljević zbog izgleda, zbog čega mu je odmah robot Biserka izljubomorisala, te je usledila svađa.

- Dušice, moram da ti kažem da si večeras prelepa - rekao je Toša.

- Sram te bilo - rekla je Biserka.

- Ja volim plavuše, a ti si plavuša - rekao je Toša.

- Biserka nam je ovde prvi put večeras, moram da držim njenu stranu - rekla je Dušica.

- Normalno - rekao je Toša.

- Koliko će biti napeto takmičarima što ćeš biti u žiriju? - upitala je Dušica.

- Ja volim moje takmičare - rekao je Toša.

- Znam ja šta ti voliš, pogotovo utorkom vidim šta radiš - rekla je Biserka.

- Vide se varnice između vas - rekla je Dušica.

- Moraću moju Biserku da odvedem na Divčibare - rekao je Toša.

- On hoće da se iskupi za sve što je radio do sad, ali baš sam se iznenadila - rekla je Biserka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić