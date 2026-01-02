AKTUELNO

Domaći

Večeras svakome po zasluzi: Učesnicima popadale vilice zbog stručnog žirija, Milica Veličković na samom startu zapretila (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je gledaocima da će Toša biti stručni član žirija, a potom je otkrila i da će članovi stručnog žirija biti: Marko Đedović, Milica Veličković, Žana Omnia i Mladen Vuletić.

- Videćemo kome će biti dobro, a kome ne, meni će svakako biti dobro - rekao je Đedović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Dobro veče svima. Znaš kako, ja sam muzički obrazovana, svako će dobiti ono što zaslužuje - rekla je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Očekujemo nezaboravno veče i daj da se provedemo kako valja - rekla je Žana Omnia.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam slučajno ovde zalutao, dobar sa svima, volim ih sve, pa čak i Ivana Marinkovića - rekao je Mladen Vuletić.

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Popadale im vilice! Anđela kročila u Elitu, pa se obratila učesnicima: Želim vam svima srećnu novu godinu (VIDEO)

Domaći

AU, OVA NEDELJA ĆE BITI HAOTIČNA! Raško imenovao novog vođu, učesnicima popadale vilice

Domaći

UČESNICIMA POPADALE VILICE! Gledaoci obrnuli igricu naopačke, evo ko je zauzeo 28. mesto u Eliti 8 (VIDEO)

Zadruga

BUKTI RAT NA SAMOM STARTU! Anita oplela po ženama koje pokušavaju da je odvoje od Anđela, pa opelela po Žani zbog MARKA MARKOVIĆA! (VIDEO)

Zadruga

DRŽALA SI JE U KUĆI PUNOJ BUVA: Milovan šokirao tvrdnjama o odnosu Milosave i Aleks! Učesnicima popadale vilice zbog MOBIRDNOSTI koje je izgovorio! ŠO

Zadruga

Takmičarima popadale vilice od šoka: Ova tri takmičara će se boriti za opstanak u Eliti! (VIDEO)