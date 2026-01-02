Večeras svakome po zasluzi: Učesnicima popadale vilice zbog stručnog žirija, Milica Veličković na samom startu zapretila (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Dušica Jakovljević saopštila je gledaocima da će Toša biti stručni član žirija, a potom je otkrila i da će članovi stručnog žirija biti: Marko Đedović, Milica Veličković, Žana Omnia i Mladen Vuletić.

- Videćemo kome će biti dobro, a kome ne, meni će svakako biti dobro - rekao je Đedović.

- Dobro veče svima. Znaš kako, ja sam muzički obrazovana, svako će dobiti ono što zaslužuje - rekla je Milica.

- Očekujemo nezaboravno veče i daj da se provedemo kako valja - rekla je Žana Omnia.

- Ja sam slučajno ovde zalutao, dobar sa svima, volim ih sve, pa čak i Ivana Marinkovića - rekao je Mladen Vuletić.

Autor: Nikola Žugić