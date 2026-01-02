AKTUELNO

Pričaću ako treba i s najvećim uvredama: Terza najavio brutalan haos na večerašnjoj ELITOVIZIJI Milici Veličković, sledi žestoko suočavanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Biće žestoko!

Voditeljka Dušica Jakovljević obratila se i svojim koleginicama Ani Radulović i Ivani Šopić, koje su porazgovarale s Borislavom Terzićem Terzom i Sofijom Janićijević o Milici Veličković.

- Moram da pohvalim takmičare da su se spremili za nastupe - rekla je Ivana.

- Nisam sigurna da su se pripremili na novinarski žiri - rekla je Ana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Jedva čekam da izađem na scenu da je vidim s njom, popričaću s njom da vidim jer mi nije dovela dete da vidim. Jedva čekam, sad ću da popričam s njom ako treba i s uvredama - rekao je Terza.

- Je l' ovo vaš prvi susret? - upitala je Ivana.

- Viđali smo se pred ulazak, ali sad ću da vidim što mi dete ne dovodi - rekao je Terza.

- Ona mene uopšte ne zanima iskreno, bolesna sam - rekla je Sofija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona nema šta da se meša. Na svaku njenu uvredu, Sofija odgovara duplo. Ona nije više trudna i sad ćemo se suočiti - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

