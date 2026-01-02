KONAČNO OTKRIVENA ISTINA! Milica se obratila Janjušu i potvrdila njegove priče o dopisivanjima sa Aneli: Sve što si rekao je tačno, samo je bilo... (VIDEO)

Biće haosa?!

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je na samom početku reč Milici Veličković, koja se obratila Marku Janjuševiću Janjušu.

- Drugari su mi rekli da te pozdravim, nadam se da ćeš zaraditi dosta novca koje ćemo potrošiti na Adi Bojani, pošto će mi ćerka biti kod oca za leto. A što se tiče poruka onih što si mi napravio šou napolju sa Đedovićem i svima redom, ja ću prvi put da kažem da je sve bilo tako kako si rekao, ljubavnije je bilo. To bih samo da kažem - rekla je Milica, a onda se obratila Urošu:

- Je l' si nešto ljut na mene?! Samo da ti kažem, ti i ja smo se dogovorili da ti ja ništa neću slati da ne bi bilo komentara, ja sam uz tebe, kada neko pokuša da ti kaže suprotno, seti se onoga što smo pričali - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić