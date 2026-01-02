AKTUELNO

Domaći

KONAČNO OTKRIVENA ISTINA! Milica se obratila Janjušu i potvrdila njegove priče o dopisivanjima sa Aneli: Sve što si rekao je tačno, samo je bilo... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Biće haosa?!

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je na samom početku reč Milici Veličković, koja se obratila Marku Janjuševiću Janjušu.

Foto: TV Pink Printscreen

- Drugari su mi rekli da te pozdravim, nadam se da ćeš zaraditi dosta novca koje ćemo potrošiti na Adi Bojani, pošto će mi ćerka biti kod oca za leto. A što se tiče poruka onih što si mi napravio šou napolju sa Đedovićem i svima redom, ja ću prvi put da kažem da je sve bilo tako kako si rekao, ljubavnije je bilo. To bih samo da kažem - rekla je Milica, a onda se obratila Urošu:

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' si nešto ljut na mene?! Samo da ti kažem, ti i ja smo se dogovorili da ti ja ništa neću slati da ne bi bilo komentara, ja sam uz tebe, kada neko pokuša da ti kaže suprotno, seti se onoga što smo pričali - rekla je ona.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

SADA JE SVE JASNO! Luka otkrio zbog čega Ivan čuva krevet za Aneli, Stanić razotkrio Marinkovića: Njemu nije smetala Jelena, je*ala se tu sa Rajačićem

Zadruga

Razdvojio si kao krevete, isto kao što si pakovao stvari iz stana: Aneli nakon ture plakanja napala Luku, umalo da ispliva prljav veš iz njihovog odno

Zadruga

Barbi je ista ti: Munja se obratio Terzi ovim rečima, a onda je Ana Spasojević pecnula Sofiju: Otvori te tvoje lepe okice i sve će biti u redu (VIDEO)

Zadruga

Ponovo se izlanula! Džordi prenela Sofiji dešavanja sa žurke, njoj brži jezik od svega: Da vidimo je l' istina ono što sam ja pitala: 'Za čim plačeš?'

Domaći

SLEDI IM PAKAO! On je novi vođa Elite 9! (VIDEO)

Zadruga

DOK SI TI PLAKALA MENI, ONI SU TOČILI ŠAMPANJAC: Mića dao sve od sebe da zavrti Aneli mozak, nablatio Đedovića kao nikad do sada (VIDEO)