Pogledaj na kojim aplikacijama je tvoj tata: Milica obrisala patos s Teodorom Delić, pljušte prozivke: Videla ti se brad*vica, navikla si ti to na Ibarskoj (VIDEO)

Karambol u studiju!

Voditeljka Dušica Jakovljević dala je reč Marku Đedoviću, kako bi se obratio Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici.

- Stari moji prijatelji, ne znam zašto ste ratoborni protiv mene, šta si zinula?! Ispala ti je bradavica, ne znam da li je to deo performansa - rekla je Milica.

- Ne znam zašto si ljuta na mene, što si se ugojila 20 kilograma - rekla je Teodora.

- Mene su ovi kadrovi podsetili na kadrove na one iz bazena sa Takijem - rekla je Milica.

- Da li su te podsetili kada si bila sa ženom u kadru - rekla je Teodora.

- Ti si se 10 dana nakon veridbe spanđala sa Filipom i radila šta si radila po izolaciji...Mene njegova porodica obožava, iako je rekao da sam dr*lja bespotrebno. Meni neko kada bi uvredio ćerku, zato i ne mogu da se spustim na vaš nivo na kom ste sada. Videla ti se bradavica i ribica, navikla si ti to na Ibarskoj, nastup ti je bio super, kao sa crncem - rekla je Milica.

- Kada si uvredila Teodoru, kao da si uvredila mene. Mnoge stvari sam saznao o tebi napolju od tvojih drugara - rekao je Bebica.

- Pogledaj na kojim aplikacijama je tvoj tata, a ne mene - rekla je Milica.

- Debela si kao stoka, porodila si se pre godinu dana - rekla je Teodora.

- Smršaću i ja - rekla je Milica.

Nakon nje, reč je dobio Marko Đedović.

- Sve mi je utihnulo, dajte malo krvi i mesa. Da se ponavljam od "Zadruge 6", nema potrebe. Udri, takvi i jesu za to. Vi znate da ja nisam vaš neprijatelj, znate da nismo u lošim odnosima. Ono je bilo odvratno za gledanje, odvratno za ponašanje, vrlo dobro znaš i sam kako te komentarišem. Sve je isto. Ružno je izgledalo, ružno i sada izgleda. Kada je bila repriza?! Vi ne shvatate da se sve vidi, sve vreme se sve videlo, a ti znaš o čemu pričam. Onda Bebica nešto zameri, ti se izdereš na njega, a ovamo gori na sve strane. Vaša veza je fetiš i nema utemeljenje u razumu...Bog nek ti je upomoć, povukla si se iz odnosa sa Filipom iz straha od Bebice. Moram da ti zamerim, verovatno bi se i sa mnom posvađao da si tamo, stvari koje izgovoriš ljudima zbog odnosa sa Teodorom su ružne! Teodora, nisi ti mutava, ti znaš jako dobro. Ljudi kažu onako kako jeste i ti ih izvređaš - rekao je Đedović.

- Kačavenda je prva pričala, ja sam odgovarao, mene boli ku*ac. Sa Anđelom imam takav odnos jer znam da on nikada to ne bi uradio - rekao je Bebica.

- Bog nek vam je upomoć, ne znam, najbolje znate šta vam je za raditi - rekao je Marko.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić