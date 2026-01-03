Nisi me pitao da li je Barbara prohodala, već za Boru i Anđela: Suočavanje koje je nacija čekala! Milica i Terza zaratili kao nikad, on zaurlao: Dete mi neće krstiti tvoje kur**tine (VIDEO)

Žestoko!

Nakon nastupa na kojem su se predstavili Bora Terzić Terza, Sofija Janićijević, Milena Kačavenda i Vanja Živić, Milica Veličković kao stručni žiri je komentarisala Terzu i Sofiju:

- Zdravo oče moga deteta - rekla je Milica kada joj je Terza prišao i poljubio ruku.

- Ćao, kako si - dodao je Terza.

- Ja sam ovde sa dve osobe na sudu - rekla je Milica.

- Ovo nije bitno sada, mene zanima što ti meni ne dovodiš dete ovde? - upitao je Terza.

- Nemoj da mi prilaziš, slaba sam na tebe - rekla je Milica.

- Ti znaš da ja imam u ugovoru da viđam svoje dete, meni nije jasno što je ne dovodiš ovde da je vidim - rekao je Terza.

- Videćeš je napolju - dodala je Milica.

- Ti si rekla ružne stvari za moju porodicu - dodao je Terza.

- Uzajamno je - dodala je Milica.

- Govoriš kako će Barbara govoriti da joj je otac loš čovek, a kakva joj je majka - dodao je Terza.

- Šta ti pričaš bre, ispričana priča - dodala je Milica.

- Što se kuneš u dete i lažeš - rekla je Milica.

- Nisam ja to uradio - rekao je Terza.

- Mina je l se zakleo u dete da neće biti sa tobom, pa je bio sa tobom - dodala je Milica.

- Ko će da mi krsti dete, kako te nije sramota popi*ala si se po mojoj porodici po ocu našeg deteta - rekao je Terza.

- Moja drugarica, a ja ću tebi sada da kažem koliko tebe zanima dete. Pitaj me kako je, da li je prohodala, koliko zuba bila, to je sramota - rekla je Milica.

- Ti mene blatiš na tiktoku da bi zarađivala - dodao je Terza.

- Ja niti sam na tik toku, niti sam se pojaviljivala do sada - dodala je Milica.

- Sa tobom samo na sudu, devojko draga - dodao je Terza.

- Možemo i na sudu, izvini se mojoj majci što ti čuva dete - rekla je Milica.

- Što mi dete ne dovodiš da je vidim, to dete ima oca - rekao je Terza.

- Ja te nisam terala da uđeš, to je tvoj izbor, a ovde dete neće biti - dodala je Milica.

- Ti mene ne poštuješ, šta radiš po rođendanima - rekao je Terza.

- Ja sam za tebe gospođa, ja sam sa mojom ćerkom svaki dan, gde god odem, ja i dalje radim sve za moje dete. Ti si izabrao da praviš porodicu sa ovom ovde, a ne sa mnom - rekla je Milica.

- Tražila si pare da bi videla moja dete - rekao je Terza.

- Jesi video dete, jesi. Ja sam tebi rekla da napravimo rođendan i krštenje detetu, ti si rešio da uđeš ovde, ja tebi dozvoljavam da vidiš dete - rekla je Milica.

- Molim te dovodi je da je vidim ovde - rekao je Terza i kleknuo.

- Kakav si glumac, ajde zaplači, tako si klečao ispred moje majke pa je psuješ. Tebi došao Munja ti ga ne pitaš za dete - dodala je Milica.

- Doneo mi je slike, vređaj me - govorio je Terza.

- Slike si dobio bez moje dozvole - rekla je Milica.

- Ti mene vređaš, a ti si kao neka majka - rekao je Terza.

- Ja sam najbolja majka, uz svoje dete, brinem o njoj, radim sve za nju, a ti kao otac ne postojiš - rekla je Milica.

- I ja sam najbolji otac - dodao je Terza.

- I otac kupa svoje dete, ne samo majka - dodala je Žana.

- Ja ne komentarišem nikoga, osim ljudi koji pomenju moje dete. Da li su ti MIlena i Sofija vređale dete - rekla je Milica.

- Nikada - rekao je Terza.

- Ja ti nisam uvredila dete - rekla je Sofija.

- Završena je komunikacija - rekla je Milica.

- Što mi dete nisi dovela? - upitao je Terza.

- Ti i ja se nismo tako dogovorili, neću dovesti dete ovde, ona hoda čoveče, to dete nije ono što je nekada bilo. - rekla je Milica.

- Moje dete je prvo uzeo pe*erčina Uroš Stanić - vikao je Terza.

- Poenta svega toga je ti i dalje ne pitaš za dete - rekla je Milica.

- Da li moji mogu da vide dete - upitao je Terza.

- Naravno, a ti čim budeš izašao možeš da je viđaš. Biološki oče mog deteta, nadam se da ćeš biti uzoran otac, kao što si bio uzoran partner. Kada izađeš slobodno budi sa detetom - rekla je Milica.

- Malo mi je dete za aftere, ne alkoholiši se - rekao je Terza.

- Strašno, ti da si neki otac, kupio bi porodičan auto za još dece - dodala je Milica ironično.

- Samo nemoj da praviš decu sa rijaliti učenicima - nastavio je Terza,.

- Ja tebe volim jer si otac mog deteta, ja bih za tebe život dala da bi Barbara imala oca. Volim te, savršen si, ja ću tebe uvek voleti kao oca svog deteta - govorila je Milica.

- Ja tebe ne volim, ti si vređala moju porodicu - govorio je Terza.

- Ja se nadam najboljem i nadam se da će Barbara videti mamu i tatu zajedno, a samo nastavi da se družiš sa ljudima koji su ti vređali dete - govorila je Milica.

- Nemoj da se viđaš sa ljudima iz rijalitija, ja sam tebe vređao u porukama ne javno - govorio je Terza.

- Gde praviš krštenje i rođendan - upitao je Terza,

- Što da nećeš da dođeš - rekla je Milica.

- Veliki šef je velikodušan i dao bi Terzi da dođe na rođendan i krštenje - dodala je Dušica.

- Eto, super, je l dolaziš sam ili plus jedan da znam zbog mesta - rekla je Milica.

- Ona meni ovo namreno radi - rekao je Terza.

- Ne radim, nego da znam, a ti nastavi da se kuneš u svoje dete i lažeš - dodala je Milica.

- Ti si nečovek, ti meni kažeš da dozvoljavaš meni da ja vidim svoje dete, a nećeš da mi je dovedeš, sada bih ti svašta rekao, ne želiš da dođem na krštenje - dodao je Terza.

