JA SE ČUJEM SA SVIMA, SRĐAN JE UZ TEBE: Đedović uzdigao Kačavendu kao nikada, otkrio joj da je ponovo PONIZILA Anu Ćurčić tokom suočavanja, pa joj dao vetar u leđa za dalje (VIDEO)

Imao šta da kaže !

Marko Đedović je tokom komentarsanja nastupa Milene KAčavende, Terze, Vanje Živić i Sofije, rešio da se obrati Mileni nakon što ga je pitala za čestitke:

- Nema čestitke od mene, čekao sam da sve prođe, to si nas namerno mučio - rekao je Marko.

- Ja se u ove stvari neću mešati, Terza i Milice, ja sam bio najgori što sam komentarisao, sada ćutim, samo moram da kažem da Milica može da bude loša majka, ne može žena koja je uz dete da bude loša majka. On je ušao da zaradi, a Milica čuva dete, sve razumem, ali morate da razgovarete - rekao je Đedović pa se obratio Mileni:

- Ja sam tebi pre ulaska rekao neke stvari, nemoj da se pecaš, ja se čujem sa Lazarom, sa Srđanom je sve u redu, ja ne pišem čestitke umesto Srđana, on piše sam. To su budalaštine, ja ne pišem čestitke, niti sam Toša, vi ste meni top, interesantniji ste od svih. Bila je priča u tiktoku Ane Ćurčić i sestre od jedne učesnice, znaš Srđana, njega to ne zanima. Ulazak one osobe je blamčina teška, ti si pokazala sve, sve što su radili Ane i Zvezdan su raskrinkan, ti imaš ozbiljna mu*a a oni jedu sami svoja go*na, ko im je*e mater, ništa nije istina, ja se sa svima čujem, sve vam želim najbolje - rekao je Marko.

- Jesam dobra - upitao je Marko.

- Meni si top, ja te volim i šta god da ti kaže bilo ko, laže - rekao je Marko.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: pink.rs