TI SI ANELIN PIJUN: Žana postavila Luku na svoje mesto, prozvala ga za ponašanje i pomenula NJEGOVOG KUMA (VIDEO)

Nerealno!

Žana Omnia je komentarisala Luku Vujovića nakon njegovog nastupa:

- Ovo je bio moj dugo očekivani nastup, a moram da kažem da mi je drago što Luka priča da se ne poznajemo, pa se sada ne poznajemo jer ima masku. Luka presmešan si, razočarao si sve moguće, nisi dobio čestitku od kuma, nisi ispao prijatelj Filipu Đukiću, ti si imao nekada reči pohvale, sada je sve palo u vodu, Nisam ja ta koja je obelodanila vesti za tvoju bivšu devojku Tanju, sram te bilo što si uzeo novac da ženi oduzmu decu, šurovao si sa mužem žene sa kojom si bio. Pozdravljaju te ljudi, neko sa Ohrida, Ibro, koji je pravio veridbu sa Tanjom, koja ima troje dece - rekla je Žana.

- Staviću te ja na mesto kada završiš - rekao je Luka.

- Nema ti mene gde da staviš, mi se ne poznajemo, ti si rijaliti igrač a ti si najveći blam svih rijaliti igrača, jer si ti neko ko je imao ime ranije, neko ko prijatelje nisi ispoštova, a ako ti je to dobro, ti si Luka lujka, i pristaješ Aniti, koja se srozala zajedno sa tobom, a bila je neko. Vrati kapu na glavu jer se mi ne poznajemo - rekla je Žana.

- Sada ću ja da odgovorim Žani Omniji - rekao je Luka

- Ja sam za tebe Žana Đorđević - dodala je Žana.

- Ćuti, pričaš ti a mišljenje je treće osobe, ja sam bolje blam u Srbiji, nego kao oni, komentariše devojku koju ne poznaje - dodao je Luka.

- Anita glumio je lažnog tatu Nori, glumio Tanjinoj deci, glumiće i tvom detetu. Tvoje dete je Marinković vređao, a ti ga nazivaš kumom, Luka vrati kapu, bićeš svima zanimljiv kada vratiš kapu. Jedino Asmin može da te podrži ove sezone, niko drugi, blam si - rekla je Žana

- Nemoj ti meni da govoriš, znaš ti mene od ranije, ja dvanaest godina nisam bio tu, niko nije bio tu, ja kada sam najgori, vi me gazite - vikao je Luka.

Autor: N.B.