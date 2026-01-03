AKTUELNO

Domaći

OČI U OČI POSLE SVEGA: Milica zamerila Aneli što je pominje i što je uvlači u njene ratove, Ahmićeva burno reagovala (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Milica Veličković je komentarisala nastup Aneli Ahmić i Anđela Rankovića, te je rekla da je šokirana Anelinim komentrisanjem nje:

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli, što si se naljutila na mene - pitala je Milica.

- Jesam, čujem da si rekla da nisam dobra majka jer sam ovde - rekla je Aneli.

- To je moje mišljenje za svaku majku koja je ikada ušla u rijaliti, ja sam tebi to rekla i pre ulaska - rekla je Milica.

- Došla si ovde, pričaš ono za Janjuša, kao ti se prvi put oglašavaš sada. Na početku si rekla da sam ja tvoja drugarica, mogla bih i ja da pričam neke gluposti, a ti pričaš, pričaj o sebi - rekla je Aneli.

- Vi svi kada uđete u rijaliti, vi se niti vidite, niti se čujete. Ja protiv tebe nemam ništa, čak su mi svi tvoji pisali, a veruj mi da ti majka nije ništa rekla. Ne znam šta mi se brecaš - rekla je Milica.

- Ko si ti da se tebi niko ne sme brecati - rekla je Aneli.

- Vi spominjete mene, ja vas ne spominjem - rekla je Milica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja sam te dole branila i štitila od mnogih stvari, neću komentarisati, ja sam mala za tebe, ti si žiri. Ja sam te molila kada uđeš da te ne spominješ ni u kakvom kontekstu - rekla je Aneli.

- Ja ti kažem iz najbolje namere ono što imam da ti kažem, ti si se pronašla u košu kao i sve, a to sam ti rekla i pre ulaska. Ti si rekla da hoćeš da uđeš zbog Luke - rekla je Milica.

- Ne možeš ti nama da glumiš sveticu, došla si kao ovde da nas gaziš - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Janjuš i ja se družimo pet, šest godina, što nije do sada rekao?! Druga situacija koja se dešava zbog tebe jer sam tebe štitila, Anđelu i sebi sam napravila životni problem. Zbog nedavanja odgovora i poruka, zakačila sam se sa ljudima i krenuli su da iznose situacije koje su se pomešale. Vi ste u gov*ima do guše, batalite se vi Milice. Mene je majčinstvo promenilo, za razliku od drugih ljudi...Drago mi je da te vidim, ne znam odakle ti ideja da se ti nekome izvinjavaš i bilo šta, sebe degradiraš zbog nekih ličnosti, niti je meni Terza bilo ko - rekla je Milica.

- Izvinio sam se jer je to muški i zbog njegove reakcije. Ja sam rekao da je nakon porođaja krenulo totalno drugačije - rekao je Anđelo.

- Je l' se sećaš koja je naša pesma?! - pitala je Milica.

- Da, neću reći, znam o kom čoveku se radi, ali nikada to neću reći zbog te osobe - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Prvi put oči u oči posle svega: Ovako je Munjez reagovao na ulazak Jovane Tomić Matore u Elitu 8! (VIDEO)

Domaći

Priznala da je lagala! Asmin i Aneli oči u oči: Ahmićeva uhvaćena u novim neslaganjima, pokušala da demantuje da je pretukla Alibabinu sestru (VIDEO)

Zadruga

Oči u oči posle svega: Aneli i Sandra zajedno nakon sinoćnih akcija sa Lukom, Ahmićeva pokušava da se opere na sve načine! (VIDEO)

Domaći

SUDAR LJUTIH RIVALKI! Aneli i Ena oči u oči, Ahmićeva žestoko udarila na Baju i Asmina kako bi opravdala svoj plasman: AB firma je glasala za nju, da

Domaći

PRVO SUOČAVANJE KIJE I ŠA! Napokon OČI U OČI posle svega, Aleksić je pecnuo, Kockareva mu nije ostala dužna: Pozdravila te Nadica i rekla da NISI NORM

Domaći

OČI U OČI: Lepi Mića zaurlao na Asmina zbog vređanja njegove ćerke, pa ga osudio zbog omalovažavanja Aneli i njene porodice: KOMPLEKSAŠU JEDAN! (VIDE