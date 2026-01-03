OČI U OČI POSLE SVEGA: Milica zamerila Aneli što je pominje i što je uvlači u njene ratove, Ahmićeva burno reagovala (VIDEO)

Milica Veličković je komentarisala nastup Aneli Ahmić i Anđela Rankovića, te je rekla da je šokirana Anelinim komentrisanjem nje:

- Aneli, što si se naljutila na mene - pitala je Milica.

- Jesam, čujem da si rekla da nisam dobra majka jer sam ovde - rekla je Aneli.

- To je moje mišljenje za svaku majku koja je ikada ušla u rijaliti, ja sam tebi to rekla i pre ulaska - rekla je Milica.

- Došla si ovde, pričaš ono za Janjuša, kao ti se prvi put oglašavaš sada. Na početku si rekla da sam ja tvoja drugarica, mogla bih i ja da pričam neke gluposti, a ti pričaš, pričaj o sebi - rekla je Aneli.

- Vi svi kada uđete u rijaliti, vi se niti vidite, niti se čujete. Ja protiv tebe nemam ništa, čak su mi svi tvoji pisali, a veruj mi da ti majka nije ništa rekla. Ne znam šta mi se brecaš - rekla je Milica.

- Ko si ti da se tebi niko ne sme brecati - rekla je Aneli.

- Vi spominjete mene, ja vas ne spominjem - rekla je Milica.

- Ja sam te dole branila i štitila od mnogih stvari, neću komentarisati, ja sam mala za tebe, ti si žiri. Ja sam te molila kada uđeš da te ne spominješ ni u kakvom kontekstu - rekla je Aneli.

- Ja ti kažem iz najbolje namere ono što imam da ti kažem, ti si se pronašla u košu kao i sve, a to sam ti rekla i pre ulaska. Ti si rekla da hoćeš da uđeš zbog Luke - rekla je Milica.

- Ne možeš ti nama da glumiš sveticu, došla si kao ovde da nas gaziš - rekla je Aneli.

- Janjuš i ja se družimo pet, šest godina, što nije do sada rekao?! Druga situacija koja se dešava zbog tebe jer sam tebe štitila, Anđelu i sebi sam napravila životni problem. Zbog nedavanja odgovora i poruka, zakačila sam se sa ljudima i krenuli su da iznose situacije koje su se pomešale. Vi ste u gov*ima do guše, batalite se vi Milice. Mene je majčinstvo promenilo, za razliku od drugih ljudi...Drago mi je da te vidim, ne znam odakle ti ideja da se ti nekome izvinjavaš i bilo šta, sebe degradiraš zbog nekih ličnosti, niti je meni Terza bilo ko - rekla je Milica.

- Izvinio sam se jer je to muški i zbog njegove reakcije. Ja sam rekao da je nakon porođaja krenulo totalno drugačije - rekao je Anđelo.

- Je l' se sećaš koja je naša pesma?! - pitala je Milica.

- Da, neću reći, znam o kom čoveku se radi, ali nikada to neću reći zbog te osobe - rekao je Anđelo.

Autor: N.B.